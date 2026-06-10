Ціни на АЗС змінилися 10 червня: яке пальне різко подешевшало

Українські автозаправні станції оновили вартість пального на середу, 10 червня. Порівняно з попередньою добою, ситуація на ринку змінилася, а на деяких АЗС водії помітять нові цифри на табло.
Скільки коштує заправити автомобіль сьогодні - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Головною тенденцією дня стало помітне здешевлення дизельного пального. Зокрема, у мережах OKKO та WOG звичайне ДП та преміальні марки скинули в ціні по 1 гривні на літрі.
Ще суттєвіше цінники на дизель переглянула держмережа "Укрнафта" - там вартість обох видів дизпалива знизилася одразу на 2 гривні за літр. Мережа SOCAR наразі залишила свої роздрібні ціни без змін.
Ціни на всі марки бензину, а також на скраплений газ (LPG) у згаданих мережах повністю повторюють показники вівторка, 9 червня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 червня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"