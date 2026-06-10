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Ціни на АЗС змінилися 10 червня: яке пальне різко подешевшало

08:58 10.06.2026 Ср
2 хв
Водії можуть зекономити одразу 2 гривні на літрі, але не всі
aimg Марія Кучерявець
Фото: велика частина ринку опустила цінники на пальне (інфографіка РБК-Україна)

Українські автозаправні станції оновили вартість пального на середу, 10 червня. Порівняно з попередньою добою, ситуація на ринку змінилася, а на деяких АЗС водії помітять нові цифри на табло.

Скільки коштує заправити автомобіль сьогодні - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин А-95: вартує від 74,90 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR).
  • Дизельне пальне (звичайне): від 82,90 грн ("Укрнафта") до 87,99 грн (SOCAR).
  • Автогаз: від 44,90 грн ("Укрнафта") до 46,99 грн (SOCAR).

Що змінилося на АЗС за добу

Головною тенденцією дня стало помітне здешевлення дизельного пального. Зокрема, у мережах OKKO та WOG звичайне ДП та преміальні марки скинули в ціні по 1 гривні на літрі.

Ще суттєвіше цінники на дизель переглянула держмережа "Укрнафта" - там вартість обох видів дизпалива знизилася одразу на 2 гривні за літр. Мережа SOCAR наразі залишила свої роздрібні ціни без змін.

Ціни на всі марки бензину, а також на скраплений газ (LPG) у згаданих мережах повністю повторюють показники вівторка, 9 червня.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 червня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Дизель на АЗС може подешевшати на 7-10 гривень

Деталізація цін на АЗС 10 червня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 89,90 грн
  • ДП Євро: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 89,90 грн
  • ДП Євро-5: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 90,99 грн
  • ДП NANO: 87,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 84,90 грн
  • ДП: 82,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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