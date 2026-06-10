Цены на АЗС изменились 10 июня: какое топливо резко подешевело

Украинские автозаправочные станции обновили стоимость топлива на среду, 10 июня. По сравнению с предыдущими сутками, ситуация на рынке изменилась, а на некоторых АЗС водители заметят новые цифры на табло.
Сколько стоит заправить автомобиль сегодня - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Главной тенденцией дня стало заметное удешевление дизельного топлива. В частности, в сетях OKKO и WOG обычное ДТ и премиальные марки сбросили в цене по 1 гривне на литре.
Еще существеннее ценники на дизель пересмотрела госсеть "Укрнафта" - там стоимость обоих видов дизтоплива снизилась сразу на 2 гривны за литр. Сеть SOCAR пока оставила свои розничные цены без изменений.
Цены на все марки бензина, а также на сжиженный газ (LPG) в упомянутых сетях полностью повторяют показатели вторника, 9 июня.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"