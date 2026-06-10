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Цены на АЗС изменились 10 июня: какое топливо резко подешевело

08:58 10.06.2026 Ср
2 мин
Водители могут сэкономить сразу 2 гривны на литре, но не все
aimg Мария Кучерявец
Фото: большая часть рынка опустила ценники (инфографика РБК-Украина)

Украинские автозаправочные станции обновили стоимость топлива на среду, 10 июня. По сравнению с предыдущими сутками, ситуация на рынке изменилась, а на некоторых АЗС водители заметят новые цифры на табло.

Сколько стоит заправить автомобиль сегодня - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин А-95: стоит от 74,90 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR).
  • Дизельное топливо (обычное): от 82,90 грн ("Укрнафта") до 87,99 грн (SOCAR).
  • Автогаз: от 44,90 грн ("Укрнафта") до 46,99 грн (SOCAR).

Что изменилось на АЗС за сутки

Главной тенденцией дня стало заметное удешевление дизельного топлива. В частности, в сетях OKKO и WOG обычное ДТ и премиальные марки сбросили в цене по 1 гривне на литре.

Еще существеннее ценники на дизель пересмотрела госсеть "Укрнафта" - там стоимость обоих видов дизтоплива снизилась сразу на 2 гривны за литр. Сеть SOCAR пока оставила свои розничные цены без изменений.

Цены на все марки бензина, а также на сжиженный газ (LPG) в упомянутых сетях полностью повторяют показатели вторника, 9 июня.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Дизель на АЗС может подешеветь на 7-10 гривен

Детализация цен на АЗС 10 июня, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 89,90 грн
  • ДТ Евро: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 89,90 грн
  • ДТ Евро-5: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн.
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
  • ДТ NANO: 87,99 грн.
  • Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 84,90 грн
  • ДТ: 82,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

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