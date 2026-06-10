Ціни на АЗС змінилися 10 червня: яке пальне різко подешевшало
Українські автозаправні станції оновили вартість пального на середу, 10 червня. Порівняно з попередньою добою, ситуація на ринку змінилася, а на деяких АЗС водії помітять нові цифри на табло.
Скільки коштує заправити автомобіль сьогодні - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Бензин А-95: вартує від 74,90 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR).
- Дизельне пальне (звичайне): від 82,90 грн ("Укрнафта") до 87,99 грн (SOCAR).
- Автогаз: від 44,90 грн ("Укрнафта") до 46,99 грн (SOCAR).
Що змінилося на АЗС за добу
Головною тенденцією дня стало помітне здешевлення дизельного пального. Зокрема, у мережах OKKO та WOG звичайне ДП та преміальні марки скинули в ціні по 1 гривні на літрі.
Ще суттєвіше цінники на дизель переглянула держмережа "Укрнафта" - там вартість обох видів дизпалива знизилася одразу на 2 гривні за літр. Мережа SOCAR наразі залишила свої роздрібні ціни без змін.
Ціни на всі марки бензину, а також на скраплений газ (LPG) у згаданих мережах повністю повторюють показники вівторка, 9 червня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 червня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 10 червня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 89,90 грн
- ДП Євро: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 89,90 грн
- ДП Євро-5: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДП NANO Extro: 90,99 грн
- ДП NANO: 87,99 грн
- Газ: 46,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 84,90 грн
- ДП: 82,90 грн
- Газ: 44,90 грн