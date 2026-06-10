Цены на АЗС изменились 10 июня: какое топливо резко подешевело

Украинские автозаправочные станции обновили стоимость топлива на среду, 10 июня. По сравнению с предыдущими сутками, ситуация на рынке изменилась, а на некоторых АЗС водители заметят новые цифры на табло.

Главное: Бензин А-95: стоит от 74,90 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR).

А-95: стоит от 74,90 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR). Дизельное топливо (обычное): от 82,90 грн ("Укрнафта") до 87,99 грн (SOCAR).

(обычное): от 82,90 грн ("Укрнафта") до 87,99 грн (SOCAR). Автогаз: от 44,90 грн ("Укрнафта") до 46,99 грн (SOCAR).

Что изменилось на АЗС за сутки

Главной тенденцией дня стало заметное удешевление дизельного топлива. В частности, в сетях OKKO и WOG обычное ДТ и премиальные марки сбросили в цене по 1 гривне на литре.

Еще существеннее ценники на дизель пересмотрела госсеть "Укрнафта" - там стоимость обоих видов дизтоплива снизилась сразу на 2 гривны за литр. Сеть SOCAR пока оставила свои розничные цены без изменений.

Цены на все марки бензина, а также на сжиженный газ (LPG) в упомянутых сетях полностью повторяют показатели вторника, 9 июня.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 10 июня, среда

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 89,90 грн

ДТ Евро: 86,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 89,90 грн

ДТ Евро-5: 86,90 грн

Газ: 46,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн.

Бензин А-95: 78,99 грн

ДТ NANO Extro: 90,99 грн.

ДТ NANO: 87,99 грн.

Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"