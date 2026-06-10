Цены на АЗС изменились 10 июня: какое топливо резко подешевело
Украинские автозаправочные станции обновили стоимость топлива на среду, 10 июня. По сравнению с предыдущими сутками, ситуация на рынке изменилась, а на некоторых АЗС водители заметят новые цифры на табло.
Сколько стоит заправить автомобиль сегодня - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Бензин А-95: стоит от 74,90 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR).
- Дизельное топливо (обычное): от 82,90 грн ("Укрнафта") до 87,99 грн (SOCAR).
- Автогаз: от 44,90 грн ("Укрнафта") до 46,99 грн (SOCAR).
Что изменилось на АЗС за сутки
Главной тенденцией дня стало заметное удешевление дизельного топлива. В частности, в сетях OKKO и WOG обычное ДТ и премиальные марки сбросили в цене по 1 гривне на литре.
Еще существеннее ценники на дизель пересмотрела госсеть "Укрнафта" - там стоимость обоих видов дизтоплива снизилась сразу на 2 гривны за литр. Сеть SOCAR пока оставила свои розничные цены без изменений.
Цены на все марки бензина, а также на сжиженный газ (LPG) в упомянутых сетях полностью повторяют показатели вторника, 9 июня.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июня (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 10 июня, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 89,90 грн
- ДТ Евро: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 89,90 грн
- ДТ Евро-5: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн.
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
- ДТ NANO: 87,99 грн.
- Газ: 46,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 77,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 84,90 грн
- ДТ: 82,90 грн
- Газ: 44,90 грн