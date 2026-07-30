Ціни на АЗС ростуть: де підняли вартість дизеля та автогазу 30 липня

Головне: Бензин : Вартість поки без змін. В асортименті "Укрнафти" знову з'явилася позиція 98-го (Energy) за ціною 86,90 грн/л.

: Вартість поки без змін. В асортименті "Укрнафти" знову з'явилася позиція 98-го (Energy) за ціною 86,90 грн/л. Дизель : "Укрнафта" підняла ціни на обидві позиції (як стандартне ДП, так і Energy) на +1,00 грн/л.

: "Укрнафта" підняла ціни на обидві позиції (як стандартне ДП, так і Energy) на +1,00 грн/л. Автогаз: Подорожчав у мережі OKKO (+1,00 грн/л) та зафіксував найбільш суттєве зростання за добу в мережі "Укрнафта" (+2,00 грн/л).

Що змінилося на АЗС за добу

Після кількох днів активного перегляду цін на пальне бензин у четвер залишився без змін у всіх найбільших мережах АЗС.

Водночас "Укрнафта" підвищила ціни на дизель: звичайне ДП та Energy подорожчали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л та 89,90 грн/л відповідно.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 30 липня (інфографіка РБК-Україна)

Також змінилися ціни на автогаз. OKKO підняла вартість на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а найбільше зростання зафіксувала "Укрнафта", де газ подорожчав одразу на 2 грн/л - з 40,90 до 42,90 грн/л.

Крім того, в асортименті "Укрнафти" знову з'явився бензин 98 Energy за ціною 86,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 30 липня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 93,90 грн

ДП Євро: 90,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 94,80 грн

ДП Євро-5: 91,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 95,90 грн

ДП NANO: 92,90 грн

Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"