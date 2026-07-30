Ціни на АЗС ростуть: де підняли вартість дизеля та автогазу 30 липня

В Україні четвер, 30 липня, приніс чергове коригування цін на АЗС. Хоча більшість мереж зберегли цінники на бензини без змін, автогаз та дизельне пальне продовжують дорожчати в окремих великих мережах.
Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
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Після кількох днів активного перегляду цін на пальне бензин у четвер залишився без змін у всіх найбільших мережах АЗС.
Водночас "Укрнафта" підвищила ціни на дизель: звичайне ДП та Energy подорожчали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л та 89,90 грн/л відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 30 липня (інфографіка РБК-Україна)
Також змінилися ціни на автогаз. OKKO підняла вартість на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а найбільше зростання зафіксувала "Укрнафта", де газ подорожчав одразу на 2 грн/л - з 40,90 до 42,90 грн/л.
Крім того, в асортименті "Укрнафти" знову з'явився бензин 98 Energy за ціною 86,90 грн/л.
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