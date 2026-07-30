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Ціни на АЗС ростуть: де підняли вартість дизеля та автогазу 30 липня

11:19 30.07.2026 Чт
2 хв
Популярне пальне додало одразу +2 грн на літрі на державних АЗС
aimg Марія Кучерявець
Фото: Дизель і автогаз знову дорожчають (інфографіка РБК-Україна)

В Україні четвер, 30 липня, приніс чергове коригування цін на АЗС. Хоча більшість мереж зберегли цінники на бензини без змін, автогаз та дизельне пальне продовжують дорожчати в окремих великих мережах.

Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" - розповідає РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Бензин: Вартість поки без змін. В асортименті "Укрнафти" знову з'явилася позиція 98-го (Energy) за ціною 86,90 грн/л.
  • Дизель: "Укрнафта" підняла ціни на обидві позиції (як стандартне ДП, так і Energy) на +1,00 грн/л.
  • Автогаз: Подорожчав у мережі OKKO (+1,00 грн/л) та зафіксував найбільш суттєве зростання за добу в мережі "Укрнафта" (+2,00 грн/л).

Що змінилося на АЗС за добу

Після кількох днів активного перегляду цін на пальне бензин у четвер залишився без змін у всіх найбільших мережах АЗС.

Водночас "Укрнафта" підвищила ціни на дизель: звичайне ДП та Energy подорожчали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л та 89,90 грн/л відповідно.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 30 липня (інфографіка РБК-Україна)

Також змінилися ціни на автогаз. OKKO підняла вартість на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а найбільше зростання зафіксувала "Укрнафта", де газ подорожчав одразу на 2 грн/л - з 40,90 до 42,90 грн/л.

Крім того, в асортименті "Укрнафти" знову з'явився бензин 98 Energy за ціною 86,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 30 липня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 93,90 грн
  • ДП Євро: 90,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 94,80 грн
  • ДП Євро-5: 91,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 95,90 грн
  • ДП NANO: 92,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 89,90 грн
  • ДП: 87,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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