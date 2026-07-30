Цены на АЗС растут: где подняли стоимость дизеля и автогаза 30 июля

В Украине четверг, 30 июля, принес очередную корректировку цен на АЗС. Хотя большинство сетей сохранили ценники на бензин без изменений, автогаз и дизельное топливо продолжают дорожать в отдельных крупных сетях.
Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
После нескольких дней активного пересмотра цен на топливо бензин в четверг остался без изменений во всех крупнейших сетях АЗС.
В то же время "Укрнафта" повысила цены на дизель: обычное ДТ и Energy подорожали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л и 89,90 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 30 июля (инфографика РБК-Украина)
Также изменились цены на автогаз. OKKO подняла стоимость на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а наибольший рост зафиксировала "Укрнафта", где газ подорожал сразу на 2 грн/л - с 40,90 до 42,90 грн/л.
Кроме того, в ассортименте "Укрнафты" снова появился бензин 98 Energy по цене 86,90 грн/л.
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SOCAR
"Укрнефть"