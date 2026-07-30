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Цены на АЗС растут: где подняли стоимость дизеля и автогаза 30 июля

11:19 30.07.2026 Чт
2 мин
Популярное горючее добавило сразу +2 грн на литре на государственных АЗС
aimg Мария Кучерявец
Фото: Дизель и автогаз снова дорожают (инфографика РБК-Украина)

В Украине четверг, 30 июля, принес очередную корректировку цен на АЗС. Хотя большинство сетей сохранили ценники на бензин без изменений, автогаз и дизельное топливо продолжают дорожать в отдельных крупных сетях.

Сколько стоит горючее на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" - рассказывает РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Бензин: Стоимость пока без изменений. В ассортименте "Укрнафты" снова появилась позиция 98-го (Energy) по цене 86,90 грн/л.
  • Дизель: "Укрнафта" подняла цены на обе позиции (как стандартное ДТ, так и Energy) на +1,00 грн/л.
  • Автогаз: подорожал в сети OKKO (+1,00 грн/л) и зафиксировал наиболее существенный рост за сутки в сети "Укрнафта" (+2,00 грн/л).

Что изменилось на АЗС за сутки

После нескольких дней активного пересмотра цен на топливо бензин в четверг остался без изменений во всех крупнейших сетях АЗС.

В то же время "Укрнафта" повысила цены на дизель: обычное ДТ и Energy подорожали на 1 грн/л - до 87,90 грн/л и 89,90 грн/л соответственно.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 30 июля (инфографика РБК-Украина)

Также изменились цены на автогаз. OKKO подняла стоимость на 1 грн/л - до 43,90 грн/л, а наибольший рост зафиксировала "Укрнафта", где газ подорожал сразу на 2 грн/л - с 40,90 до 42,90 грн/л.

Кроме того, в ассортименте "Укрнафты" снова появился бензин 98 Energy по цене 86,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 30 июля, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 93,90 грн
  • ДТ Евро: 90,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 94,80 грн
  • ДТ Евро-5: 91,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 95,90 грн
  • ДТ NANO: 92,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

"Укрнефть"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 89,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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