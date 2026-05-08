Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує літр бензину та дизелю 8 травня

Дизельне пальне в популярних мережах країни за добу подешевшало одразу на 2 грн за літр. Паралельно з цим "Укрнафта" знизила вартість бензину.
Хто ще переглянув прайси та що відбувається з цінами на АЗС 8 травня - у щоденному огляді РБК-Україна.
Головне:
Найбільш відчутне падіння цін зафіксовано на OKKO та WOG. Ці мережі за ніч "скинули" одразу 2 гривні на дизельному пальному.
Якщо вчора літр преміального ДП коштував 94,90 грн, то сьогодні його можна придбати за 92,90 грн. Стандартний Євро-дизель також подешевшав до 89,90 грн.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 8 травня (інфографіка РБК-Україна)
При цьому ціни на бензин та автогаз у цих мережах залишилися непохитними.
Державна "Укрнафта" знизила ціни практично на весь асортимент, окрім газу.
Бензин марки А-95 в одну ціну, як і Energy - 69,90 грн. Скинув в ціні й "92-й" - 65,90 грн. Дизель став дешевшими на 1 гривню - 86,90 грн.
На SOCAR сьогодні поки жодних змін у прайсах, мережа продовжує тримати найвищу цінову планку серед вище названих.
