Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит литр бензина и дизеля 8 мая

Дизельное топливо в популярных сетях страны за сутки подешевело сразу на 2 грн за литр. Параллельно с этим "Укрнафта" снизила стоимость бензина.
Кто еще пересмотрел прайсы и что происходит с ценами на АЗС 8 мая - в ежедневном обзоре РБК-Украина.
Главное:
Наиболее ощутимое падение цен зафиксировано на OKKO и WOG. Эти сети за ночь "сбросили" сразу 2 гривны на дизельном топливе.
Если вчера литр премиального ДТ стоил 94,90 грн, то сегодня его можно приобрести за 92,90 грн. Стандартный Евро-дизель также подешевел до 89,90 грн.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 мая (инфографика РБК-Украина)
При этом цены на бензин и автогаз в этих сетях остались неизменными.
Государственная "Укрнафта" снизила цены практически на весь ассортимент, кроме газа.
Бензин марки А-95 в одну цену, как и Energy - 69,90 грн. Сбросил в цене и "92-й" - 65,90 грн. Дизель стал дешевле на 1 гривну - 86,90 грн.
На SOCAR сегодня пока никаких изменений в прайсах, сеть продолжает держать самую высокую ценовую планку среди выше названных.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"