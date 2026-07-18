Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштує бензин та ДП 18 липня та де заправлятися дешевше

Чому ростуть ціни

Як зазначачав в коментарі РБК-Україна паливний експерт та директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, підвищення цін на АЗС - очікуваний процес, який напряму залежить від ситуації на світових ринках.

За його словами, зараз оптові та закупівельні ціни на дизель перевищують роздрібні ціни на колонках. Пальне, яке закуповується сьогодні за світовими котируваннями, обходиться дорожче, ніж те, що зараз продається на АЗС.

Чому ціни зростуть мінімум на 5 гривень

За оцінками Куюна, підвищення ціни на 5 гривень за літр — це питання вирішене. Компанії вже здійснюють закупівлі за вищими цінами, тому цей рівень зростання є неминучим. Оскільки процес закупівлі та логістики займає 2–3 тижні, ціна на пальне, яке ми бачитимемо на стелах у найближчому майбутньому, вже фактично сформована.

Як змінюватимуться ціни

Підвищення на ринку буде поступовим:

Першими реагують мережі економ-сегменту, оскільки вони мають мінімальні запаси пального і найменшу маржинальність.

Великі мережі реагують в останню чергу, бо мають більший запас міцності та обсяги пального, закуплені раніше.

Очікується, що мережі додаватимуть ціну потроху, щодня оновлюючи показники на табло.

Чи варто чекати шокового зростання?

На відміну від березневої кризи, коли ціни за тиждень могли зрости на 10–12 гривень, зараз таких передумов немає. Світові ціни зростали поступово, тому і в Україні здорожчання відбуватиметься плавно.