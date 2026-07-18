Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин и ДТ 18 июля и где заправляться дешевле

Украинские АЗС обновили цены на топливо утром 18 июля. Бензин и дизель стали дороже в большинстве сетей.
Об актуальных данных о стоимости горючего, сколько стоит заправить полный бак сегодня и к чему готовиться водителям в ближайшие недели - читайте в материале РБК-Ураина ниже.
Главное:
Фото: цены на АЗС 18 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Чтобы сориентировать водителей в расходах, мы посчитали, сколько ориентировочно будет стоить заправить полный бак (стандартный объем - 50 литров) на разных сетях АЗС.
Стоимость полного бака (50 литров):
На основе цен, предоставленных для бензина марки А-95 (стандартного вида) на разных АЗС, самое выгодное предложение сегодня в сети "Укрнафта".
Заправка полного бака (50 литров) бензином А-95 в сети "Укрнафта" обойдется на 275 грн дешевле, чем на WOG, на 375 грн дешевле, чем на OKKO и на 475 грн дешевле, чем на SOCAR.
Как отмечал в комментарии РБК-Украина топливный эксперт и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, повышение цен на АЗС - ожидаемый процесс, напрямую зависящий от ситуации на мировых рынках.
По его словам, в настоящее время оптовые и закупочные цены на дизель превышают розничные цены на колонках. Топливо, которое закупается сегодня по мировым котировкам, обходится дороже, чем то, что сейчас продается на АЗС.
По оценкам Куюна, повышение цены на 5 гривен за литр - это вопрос решенный. Компании уже осуществляют закупки по более высоким ценам, поэтому этот уровень роста неизбежен. Поскольку процесс закупки и логистики занимает 2-3 недели, цена на топливо, которое мы будем видеть на стелах в ближайшем будущем, уже фактически сформирована.
Повышение на рынке будет постепенным:
В отличие от мартовского кризиса, когда цены за неделю могли вырасти на 10-12 гривен, сейчас таких предпосылок нет. Мировые цены росли постепенно, поэтому и в Украине подорожание будет происходить плавно.