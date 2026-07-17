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Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 17 липня

08:27 17.07.2026 Пт
2 хв
Які АЗС вже підняли ціни на бензин?
aimg Ірина Гамерська
Фото: в Україні почав дорожчати бензин (колаж РБК-Україна)

На ринку пального спостерігається тенденція до підвищення цін у низці мереж. Станом на 17 липня оператори SOCAR та "Укрнафта" оновили цінники на окремі види пального.

Скільки коштує пальне перед вихідними та у скільки обійдеться заправити повний бак сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Тенденція: Мережі SOCAR та "Укрнафта" підвищили ціни на бензин та дизель на 1 грн/л.
  • Діапазон цін на А-95: Найнижча ціна - 74,90 грн ("Укрнафта"), найвища - 79,90 грн (SOCAR).
  • Автогаз: Ціни залишаються стабільними: 41,90 грн/л у преміальних мережах та 38,40 грн/л на "Укрнафті".
  • Порада водіям: Різниця в ціні на літрі А-95 між мережами сягає 5 гривень, що при заправці повного бака (50 л) дозволяє заощадити до 250 грн.

Фото: ціни на АЗС 17 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 83,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 79,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 74,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 70,90 грн
  • ДП (Energy): 77,90 грн (+1 грн)
  • ДП: 75,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 38,40 грн

Що змінилося

SOCAR: підвищив вартість бензину на 1 грн/л. Тепер NANO 100 коштує 89,90 грн, NANO 95 - 83,90 грн, а звичайний А-95 - 79,90 грн.

"Укрнафта": також підняла ціни на 1 грн/л на основні позиції. Бензин 95 (Energy) тепер коштує 77,90 грн, А-95 - 74,90 грн, ДП (Energy) - 77,90 грн, а звичайне дизельне пальне - 75,90 грн.

Скільки коштує заправити повний бак (50 л)?

Розрахунок базується на ціні бензину А-95 (Євро) у різних мережах:

  • "Укрнафта" (найдешевше): 3 745 грн (74,90 грн/л).
  • OKKO / WOG: 3 945 грн (78,90 грн/л).
  • SOCAR (найдорожче): 3 995 грн (79,90 грн/л).

Економія: Заправляючись на АЗС "Укрнафта" замість SOCAR, ви можете зекономити 250 гривень на одному повному баку.

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