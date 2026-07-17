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Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 июля

08:27 17.07.2026 Пт
2 мин
Какие АЗС уже подняли цены на бензин?
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Украине начал дорожать бензин (коллаж РБК-Украина)

На рынке горючего наблюдается тенденция к повышению цен в ряде сетей. На 17 июля операторы SOCAR и "Укрнафта" обновили ценники на отдельные виды горючего.

Сколько стоит горючее перед выходными и во сколько обойдется заправить полный бак сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Тенденция: Сети SOCAR и "Укрнафта" повысили цены на бензин и дизель на 1 грн/л.
  • Диапазон цен на А-95: Самая низкая цена - 74,90 грн ("Укрнафта"), самая высокая - 79,90 грн (SOCAR).
  • Автогаз: Цены остаются стабильными: 41,90 грн/л в премиальных сетях и 38,40 грн/л на "Укрнафте".
  • Совет водителям: Разница в цене на литре А-95 между сетями достигает 5 гривен, что при заправке полного бака (50 л) позволяет сэкономить до 250 грн.

Фото: цены на АЗС 17 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 83,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 79,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 77,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 74,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 70,90 грн
  • ДТ (Energy): 77,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 75,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось

SOCAR: повысил стоимость бензина на 1 грн./л. Теперь NANO 100 стоит 89,90 грн, NANO 95 - 83,90 грн, а обычный А-95 - 79,90 грн.

"Укрнафта" также подняла цены на 1 грн/л на основные позиции. Бензин 95 (Energy) теперь стоит 77,90 грн, А-95 - 74,90 грн, ГП (Energy) - 77,90 грн, а обычное дизельное топливо - 75,90 грн.

Как заправить полный бак (50 л)?

Расчет базируется на цене бензина А-95 (Евро) в разных сетях:

  • "Укрнафта" (дешевле всего): 3 745 грн (74,90 грн/л).
  • OKKO/WOG: 3 945 грн (78,90 грн/л).
  • SOCAR (дороже всего): 3 995 грн (79,90 грн/л).

Экономия Заправляясь на АЗС "Укрнафта" вместо SOCAR, вы можете сэкономить 250 гривен на одном полном баке.

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