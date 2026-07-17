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Відкат долара та динаміка євро: обмінники та банки дали "свіжі" цінники на валюту 17 липня

08:11 17.07.2026 Пт
2 хв
Скільки коштують 100 доларів сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Відкат долара та динаміка євро: обмінники та банки дали "свіжі" цінники на валюту 17 липня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Станом на ранок 17 липня на валютному ринку спостерігається різноспрямована динаміка: долар продовжує втрачати в ціні, тоді як європейська валюта демонструє помірне зростання.

Скільки коштує валюта в обмінниках та популярних банках перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Різноспрямований тренд: Долар продовжує дешевшати як в обмінниках, так і в банках, тоді як євро демонструє невелике зростання ціни.
  • Долар: Середній курс продажу в обмінниках становить 44,70 грн, у банках - 44,91 грн.
  • Євро: Середній курс купівлі в обмінниках зріс до 51,40 грн, у касах банків - до 51,53 грн.
  • Найвигідніші пропозиції: Найнижчий курс продажу долара серед великих банків спостерігається в Monobank (44,80 грн).
  • Динаміка: Більшість банківських установ знизили вартість американської валюти на 5-20 копійок порівняно з попереднім днем.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 17 липня портал Minfin наводить такі дані щодо середнього курсу валют в обмінниках:

  • Долар: купити можна за 44,70 (-4 коп) гривні, а здати - по 44,60 (-2 коп) гривні,
  • Євро: купити можна по 51,40 (+3 коп) гривні, а здати - 51,20 (без змін) гривні.

Відкат долара та динаміка євро: обмінники та банки дали &quot;свіжі&quot; цінники на валюту 17 липня

Фото: курс валют в обмінниках 17 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,91 (-9 коп) гривні, а купують - по 44,43 (-8 коп) гривні.

Євро в банках можна купити по 51,53 (+1 коп) гривні, а здати - по 50,87 (+1 коп) гривень.

Відкат долара та динаміка євро: обмінники та банки дали &quot;свіжі&quot; цінники на валюту 17 липня

Фото: курс валют в банках 17 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк в касах продає долари по 44,85 (-10 коп) гривні, а карткою - 44,84 (-20 коп) гривні. Євро ж у відділеннях банку можна купити по 51,55 (+5 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк у мобільному додатку продає долари по 44,85 (-5 коп) гривні, а карткою - 44,95 (-10 коп) гривень. Євро в застосунку обійдеться у 51,55 (+5 коп) гривню, а карткою - 51,70 (без змін) гривень.

ПУМБ в касах продає долари по 45 (-20 коп) гривень, а комерційний курс - 44,80 (-20 коп) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 44,80 (-20 коп) гривні, а євро - по 51,54 (+1 коп) гривні.

Скільки коштують 100 доларів сьогодні?

Якщо ви плануєте придбати 100 доларів готівкою або через онлайн-банкінг, ваші витрати залежатимуть від обраної установи:

  • Monobank: 4 480 грн.
  • ПриватБанк (картка): 4 484 грн.
  • ПриватБанк (каса) / Ощадбанк (застосунок): 4 485 грн.
  • Ощадбанк (картка): 4 495 грн.
  • ПУМБ (каса): 4 500 грн.

Різниця: Купуючи 100 доларів у Monobank замість каси ПУМБ, ви заощаджуєте 20 гривень.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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