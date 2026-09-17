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Ціни на АЗС підскочили вдруге за день: скільки коштує бензин та дизель 17 вересня

15:05 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС підскочили вдруге за день: скільки коштує бензин та дизель 17 вересня Фото: АЗС переписали ціни вдруге за добу (Getty Images)
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Великі АЗС вдруге за день оновили ціни на пальне. Зростання вартості в деяких мережах торкнулося як бензину, так і дизелю одразу на 2 гривні за літр.

Про те, скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 17 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилися ціни на АЗС

"Укрнафта" підвищила вартість пального двічі за день (зранку та після обіду). У підсумку вранці всі види бензину та дизелю додали по 1,00 грн/л, а після обіду 2,00 грн/л (А-95 вже по 86,90 грн/л, ДП - 97,90 грн/л).

Преміальний дизель навіть в державній мережі, яке стримує зростання цін на пальне в Україні, вже коштує 99,90 грн, як і у великих приватних мережах.

SOCAR також двічі за день підвищила ціну на пальне. Бензин А-95 подорожчав в мережі після обіду ще на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л) та NANO 95 до 96,90 грн/л.

Ціни на АЗС підскочили вдруге за день: скільки коштує бензин та дизель 17 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Натомість WOG та OKKO, які підняли цінники вранці, тримають наразі ціни на цьому ж рівні.

Деталізація цін на АЗС 17 вересня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 91,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 96,90 грн
  • Бензин А-95: 93,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,9 грн
  • ДП NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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