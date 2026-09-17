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Цены на АЗС подскочили второй раз за день: сколько стоит бензин и дизель 17 сентября

15:05 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС подскочили второй раз за день: сколько стоит бензин и дизель 17 сентября Фото: АЗС переписали цены второй раз за сутки (Getty Images)
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Большие АЗС во второй раз за день обновили цены на топливо. Рост стоимости в некоторых сетях затронул как бензин, так и дизель сразу на 2 гривны за литр.

О том, сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 17 сентября - в материале РБК-Украина.

Как изменились цены на АЗС

"Укрнафта" повысила стоимость топлива дважды за день (утром и после обеда). В итоге утром все виды бензина и дизеля прибавили по 1,00 грн/л, а после обеда 2,00 грн/л (А-95 уже по 86,90 грн/л, ДТ - 97,90 грн/л).

Премиальный дизель даже в государственной сети, сдерживающий рост цен на топливо в Украине, уже стоит 99,90 грн, как и в крупных частных сетях.

SOCAR также дважды за день повысила цену на топливо. Бензин А-95 подорожал в сети после обеда еще на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л) и NANO 95 до 96,90 грн/л.

Цены на АЗС подскочили второй раз за день: сколько стоит бензин и дизель 17 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

WOG и OKKO, которые подняли ценники утром, держат сейчас цены на этом же уровне.

Детализация цен на АЗС 17 сентября, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 91,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 96,90 грн
  • Бензин А-95: 93,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,9 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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