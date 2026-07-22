Ціни на АЗС летять вгору: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 22 липня

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Чергове подорожчання: Провідні мережі АЗС знову підняли цінники на пальне. Зростання переважно торкнулося бензину та дизельного палива.
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Стрімкий ріст дизелю: Найвідчутніше подорожчав дизель на WOG - ціни на ДП Mustang та ДП Євро-5 зросли одразу на 3 гривні за літр.
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Стриманість конкурентів: Мережа SOCAR наразі залишила всі ціни без змін, а державна "Укрнафта" підвищила вартість лише на бензин А-92 (на 1 грн).
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Стабільність автогазу: Вартість газу на ключових заправках залишилася на колишньому рівні (41,90 грн/л на ОККО, WOG та SOCAR; 38,40 грн/л на "Укрнафті").
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Різниця у вартості повного бака: Заправити стандартний 50-літровий бак звичайним бензином А-95 на "Укрнафті" коштує 3 895 грн, тоді як на WOG чи SOCAR - 4 145 грн (переплата становить 250 грн).
Фото: ціни на АЗС 22 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн (+1 грн)
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Євро: 81,90 грн (+1 грн)
- ДП Pulls: 86,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро: 83,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,50 грн (+1,4 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн (+1,4 грн)
- Бензин 95 Євро: 82,90 грн (+1,4 грн)
- ДП Mustang: 88,90 грн (+3 грн)
- ДП Євро-5: 85,90 грн (+3 грн)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДП NANO Extro: 85,90 грн
- ДП NANO: 82,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 84,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 80,90 грн
- Бензин А-95: 77,90 грн
- Бензин А-92: 74,90 грн (+1 грн)
- ДП (Energy): 80,90 грн
- ДП: 78,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Що змінилося: головні тренди на ринку пального
ОККО та WOG підняли ціни на бензин і дизель: У мережі ОККО всі види бензину та дизелю подорожчали в середньому на 1 гривню. На WOG бензини та брендове паливо зросли на 1,4 грн, а дизельне паливо додало одразу по 3 гривні.
Стрімкий стрибок дизелю на WOG: ДП Mustang та ДП Євро-5 на заправках WOG продемонстрували найбільше здорожчання серед усіх мереж - одразу на 3 грн за літр.
SOCAR тримає паузу: Мережа SOCAR наразі залишила цінники на всі види пального без змін.
"Укрнафта" підвищила ціну лише на А-92: Державна мережа традиційно залишається найдешевшою, скоригувавши в бік зростання на 1 гривню лише бензин А-92.
Автогаз стабільний: Вартість автогазу на ключових АЗС країни наразі не змінилася: на ОККО, WOG та SOCAR він тримається на позначці 41,90 грн за літр, а на "Укрнафті" - 38,40 грн.
Скільки коштує заправити повний бак А-95 (50 л)
- "Укрнафта" (ціна: 77,90 грн/л) - 3 895 грн
- ОККО (ціна: 81,90 грн/л) - 4 095 грн
- WOG (ціна: 82,90 грн/л) - 4 145 грн
- SOCAR (ціна: 82,90 грн/л) - 4 145 грн
Якщо порівнювати вартість повного бака (на 50 літрів) стандартного бензину А-95 між найдешевшою та найдорожчою мережею, то різниця складає 250 гривень.