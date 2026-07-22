Ціни на АЗС летять вгору: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 22 липня

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Чергове подорожчання: Провідні мережі АЗС знову підняли цінники на пальне. Зростання переважно торкнулося бензину та дизельного палива.

Провідні мережі АЗС знову підняли цінники на пальне. Зростання переважно торкнулося бензину та дизельного палива. Стрімкий ріст дизелю: Найвідчутніше подорожчав дизель на WOG - ціни на ДП Mustang та ДП Євро-5 зросли одразу на 3 гривні за літр.

Найвідчутніше подорожчав дизель на WOG - ціни на ДП Mustang та ДП Євро-5 зросли одразу на 3 гривні за літр. Стриманість конкурентів: Мережа SOCAR наразі залишила всі ціни без змін, а державна "Укрнафта" підвищила вартість лише на бензин А-92 (на 1 грн).

Мережа SOCAR наразі залишила всі ціни без змін, а державна "Укрнафта" підвищила вартість лише на бензин А-92 (на 1 грн). Стабільність автогазу: Вартість газу на ключових заправках залишилася на колишньому рівні (41,90 грн/л на ОККО, WOG та SOCAR; 38,40 грн/л на "Укрнафті").

Вартість газу на ключових заправках залишилася на колишньому рівні (41,90 грн/л на ОККО, WOG та SOCAR; 38,40 грн/л на "Укрнафті"). Різниця у вартості повного бака: Заправити стандартний 50-літровий бак звичайним бензином А-95 на "Укрнафті" коштує 3 895 грн, тоді як на WOG чи SOCAR - 4 145 грн (переплата становить 250 грн).

Фото: ціни на АЗС 22 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 84,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн (+1 грн)

ДП Pulls: 86,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 83,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,50 грн (+1,4 грн)

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн (+1,4 грн)

Бензин 95 Євро: 82,90 грн (+1,4 грн)

ДП Mustang: 88,90 грн (+3 грн)

ДП Євро-5: 85,90 грн (+3 грн)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДП NANO Extro: 85,90 грн

ДП NANO: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Бензин А-92: 74,90 грн (+1 грн)

ДП (Energy): 80,90 грн

ДП: 78,90 грн

Газ: 38,40 грн

Що змінилося: головні тренди на ринку пального

ОККО та WOG підняли ціни на бензин і дизель: У мережі ОККО всі види бензину та дизелю подорожчали в середньому на 1 гривню. На WOG бензини та брендове паливо зросли на 1,4 грн, а дизельне паливо додало одразу по 3 гривні.

Стрімкий стрибок дизелю на WOG: ДП Mustang та ДП Євро-5 на заправках WOG продемонстрували найбільше здорожчання серед усіх мереж - одразу на 3 грн за літр.

SOCAR тримає паузу: Мережа SOCAR наразі залишила цінники на всі види пального без змін.

"Укрнафта" підвищила ціну лише на А-92: Державна мережа традиційно залишається найдешевшою, скоригувавши в бік зростання на 1 гривню лише бензин А-92.

Автогаз стабільний: Вартість автогазу на ключових АЗС країни наразі не змінилася: на ОККО, WOG та SOCAR він тримається на позначці 41,90 грн за літр, а на "Укрнафті" - 38,40 грн.

Скільки коштує заправити повний бак А-95 (50 л)

"Укрнафта" (ціна: 77,90 грн/л) - 3 895 грн

ОККО (ціна: 81,90 грн/л) - 4 095 грн

WOG (ціна: 82,90 грн/л) - 4 145 грн

SOCAR (ціна: 82,90 грн/л) - 4 145 грн

Якщо порівнювати вартість повного бака (на 50 літрів) стандартного бензину А-95 між найдешевшою та найдорожчою мережею, то різниця складає 250 гривень.