Цены на АЗС летят вверх: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 22 июля

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Очередное подорожание: Ведущие сети АЗС подняли ценники на топливо. Рост в основном затронул бензин и дизельное топливо.

Ведущие сети АЗС подняли ценники на топливо. Рост в основном затронул бензин и дизельное топливо. Стремительный рост дизеля: Ощутимее подорожал дизель на WOG - цены на ДТ Mustang и ДТ Евро-5 выросли сразу на 3 гривны за литр.

Ощутимее подорожал дизель на WOG - цены на ДТ Mustang и ДТ Евро-5 выросли сразу на 3 гривны за литр. Сдержанность конкурентов: Сеть SOCAR оставила все цены без изменений, а государственная "Укрнафта" повысила стоимость только на бензин А-92 (на 1 грн).

Сеть SOCAR оставила все цены без изменений, а государственная "Укрнафта" повысила стоимость только на бензин А-92 (на 1 грн). Стабильность автогаза: Стоимость газа на ключевых заправках осталась на прежнем уровне (41,90 грн/л на ОККО, WOG и SOCAR; 38,40 грн/л на "Укрнафте").

Стоимость газа на ключевых заправках осталась на прежнем уровне (41,90 грн/л на ОККО, WOG и SOCAR; 38,40 грн/л на "Укрнафте"). Разница в стоимости полного бака: Заправить стандартный 50-литровый бак обычным бензином А-95 на "Укрнафте" стоит 3895 грн, тогда как на WOG или SOCAR - 4145 грн (переплата составляет 250 грн).

Фото: цены на АЗС 22 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 84,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Евро: 81,90 грн (+1 грн)

ДТ Pulls: 86,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 83,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,50 грн (+1,4 грн)

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн (+1,4 грн)

Бензин 95 Евро: 82,90 грн (+1,4 грн)

ДТ Mustang: 88,90 грн (+3 грн)

ДТ Евро-5: 85,90 грн (+3 грн)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДТ NANO Extro: 85,90 грн

ДТ NANO: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Бензин А-92: 74,90 грн (+1 грн)

ДТ (Energy): 80,90 грн

ДТ: 78,90 грн

Газ: 38,40 грн

Что изменилось: главные тренды на рынке топлива

ОККО и WOG подняли цены на бензин и дизель: В сети ОККО все виды бензина и дизеля подорожали в среднем на 1 гривну. На WOG бензин и брендовое топливо выросли на 1,4 грн, а дизельное топливо добавило сразу по 3 гривны.

Стремительный скачок дизеля на WOG: ДТ Mustang и ДТ Евро-5 на заправках WOG продемонстрировали наибольшее удорожание среди всех сетей - сразу на 3 грн за литр.

SOCAR держит паузу: Сеть SOCAR оставила ценники на все виды топлива без изменений.

"Укрнафта" повысила цену только на А-92: Государственная сеть традиционно остается самой дешевой, скорректировав в сторону роста на 1 гривну только бензин А-92.

Автогаз стабилен: Стоимость автогаза на ключевых АЗС страны не изменилась: на ОККО, WOG и SOCAR он держится на отметке 41,90 грн за литр, а на "Укрнафте" - 38,40 грн.

Сколько стоит заправить полный бак А-95 (50 л)

"Укрнафта" (цена: 77,90 грн/л) - 3 895 грн

ОККО (цена: 81,90 грн/л) - 4 095 грн

WOG (цена: 82,90 грн/л) - 4 145 грн

SOCAR (цена: 82,90 грн/л) - 4 145 грн

Если сравнивать стоимость полного бака (на 50 литров) стандартного бензина А-95 между самой дешевой и дорогой сетью, то разница составляет 250 гривен.