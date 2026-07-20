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Бензин і дизель будуть по 90+ грн: коли чекати нових цін на АЗС та скільки коштує пальне зараз

14:38 20.07.2026 Пн
3 хв
Вже зараз на АЗС є цінники у понад 90 грн на паливо
aimg Ірина Гамерська aimg Дмитро Левицький
Бензин і дизель будуть по 90+ грн: коли чекати нових цін на АЗС та скільки коштує пальне зараз Фото: ціни на пальне продовжать зростати (колаж РБК-Україна)
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Ціни на пальне в Україні продовжують зростати і найближчими тижнями можуть досягти позначки 90-93 гривні за літр. Подорожчання відбуватиметься поступово - по кілька гривень на тиждень.

Скільки коштує бензин та дизель сьогодні і чого чекати на ринку найближчими тижнями - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Прогноз максимальної ціни: За оцінками засновника групи компаній Prime Group Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин на преміальних заправках мають зрости до 90-91 грн/л, а дизель - до 92-93 грн/л.
  • Поступовий темп підвищення: Подорожчання приблизно на 10 гривень розтягнеться на 2–3 тижні та відбуватиметься плавними кроками.
  • Вплив на логістику: Вартість перевезень фурами зросте орієнтовно на 12% (до 60-65 грн/км), що позначиться на собівартості товарів.
  • Актуальні ціни на А-95 (станом на 20 липня): OKKO: 80,90 грн, WOG: 81,50 грн, SOCAR: 82,90 грн, Укрнафта: 75,90 грн

Ціни на пальне ростуть: який максимум чекати

Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, на сьогодні економічна складова показує, що ціна на пальне повністю дивиться вже в 92-93 гривні за літр дизеля і 90-91 гривень за літр бензину на преміальних заправках (ОККО, WOG).

"За 2-3 тижні все буде. Одразу бух і такого підвищення не буде. Підвищуватиметься щотижня. Ось цього тижня вже почали зростати, вже підвищилися, і ще цього тижня підвищуватимуться. 10 гривень, умовно кажучи, розділіть на 20 робочих днів, навіть менше", - заявив він, коментуючи терміни підвищення цін на АЗС.

Як подорожчання пального вплине на економіку та логістику

За словами експерта, зростання цін на пальне неминуче вплине на доставку та перевезення:

  • Транспорт і логістика, які зараз коштують десь 50 гривень за кілометр для фури, зростуть приблизно до 60-65 гривень за кілометр, що означає 12% зростання транспортної складової.
  • Вплив на собівартість товарів залежатиме від їх габаритності: у таких товарах, як вода, цей вплив буде більшим, а у менш габаритних (наприклад, мікросхемах) - меншим.

Актуальні ціни на АЗС

Бензин і дизель будуть по 90+ грн: коли чекати нових цін на АЗС та скільки коштує пальне зараз

Фото: ціни на АЗС 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 90,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 83,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 80,90 грн
  • ДП Pulls: 84,90 грн
  • ДП Євро: 81,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 91,50 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн
  • Бензин 95 Євро: 81,50 грн
  • ДП Mustang: 85,90 грн
  • ДП Євро-5: 82,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 85,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO: 82,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин А-95: 75,90 грн
  • Бензин А-92: 71,90 грн
  • ДП (Energy): 78,90 грн
  • ДП: 76,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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