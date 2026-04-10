Ціни на АЗС: де подешевшав бензин, дизель та газ 10 квітня

Головне Бензин : мережа WOG знизила ціни на 10 копійок, зрівнявши їх з OKKO (76,90 грн за А-95); найдешевший бензин залишається в "Укрнафті" - 69,90 грн.

: мережа WOG знизила ціни на 10 копійок, зрівнявши їх з OKKO (76,90 грн за А-95); найдешевший бензин залишається в "Укрнафті" - 69,90 грн. Дизельне пальне : вартість на WOG впала на 10 копійок (до 92,90 грн за літр); OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли цінники попередньої доби без змін.

: вартість на WOG впала на 10 копійок (до 92,90 грн за літр); OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли цінники попередньої доби без змін. Автогаз: ціна на WOG зменшилася на 9 копійок (до 49,90 грн); мінімальну вартість ресурсу пропонує "Укрнафта" - 48,90 грн.

Як змінилися ціни на пальне за добу

Станом на 10 квітня на українських заправках зафіксовано зміну вартості пального. Поки більшість великих гравців ринку залишили ціни незмінними, мережа WOG переглянула цінники в бік зниження порівняно з попередньою добою.

На заправках WOG бензин, дизельне пальне та газ здешевшали на 9-10 копійок, зрівнявшись з цінами на OKKO.

Фото: ціни на популярних АЗС станом на 10 квітня (інфографіка РБК-Україна)

При цьому мережі OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли вартість пального на рівні попередньої доби.

Деталізація цін на АЗС 10 квітня

OKKO

Бензин Pulls 100: 86,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Євро: 76,90 грн

ДП Pulls: 95,90 грн

ДП Євро: 92,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Євро: 76,90 грн

ДП Mustang: 95,90 грн

ДП Євро-5: 92,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн

Бензин А-95: 76,99 грн

ДП NANO Extro: 95,99 грн

ДП NANO: 92,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"