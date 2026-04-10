Ціни на АЗС: де подешевшав бензин, дизель та газ 10 квітня

11:12 10.04.2026 Пт
2 хв
На популярній автозаправній станції здешевшав одразу бензин, дизель та автогаз
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС: де подешевшав бензин, дизель та газ 10 квітня Фото: WOG оновив цінники, інші мережі тримають позиції (Getty Images)

В Україні змінилася вартість пального на АЗС. Станом на 10 квітня одна з провідних мереж переглянула цінники в бік зниження, зрівнявши їх з основними конкурентами.

Про те, як змінилися ціни на бензин, дизель та газ за останню добу, - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Паливна криза: Зеленський назвав головну проблему для України

Головне

  • Бензин: мережа WOG знизила ціни на 10 копійок, зрівнявши їх з OKKO (76,90 грн за А-95); найдешевший бензин залишається в "Укрнафті" - 69,90 грн.
  • Дизельне пальне: вартість на WOG впала на 10 копійок (до 92,90 грн за літр); OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли цінники попередньої доби без змін.
  • Автогаз: ціна на WOG зменшилася на 9 копійок (до 49,90 грн); мінімальну вартість ресурсу пропонує "Укрнафта" - 48,90 грн.

Як змінилися ціни на пальне за добу

Станом на 10 квітня на українських заправках зафіксовано зміну вартості пального. Поки більшість великих гравців ринку залишили ціни незмінними, мережа WOG переглянула цінники в бік зниження порівняно з попередньою добою.

На заправках WOG бензин, дизельне пальне та газ здешевшали на 9-10 копійок, зрівнявшись з цінами на OKKO.

Ціни на АЗС: де подешевшав бензин, дизель та газ 10 квітня

Фото: ціни на популярних АЗС станом на 10 квітня (інфографіка РБК-Україна)

При цьому мережі OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли вартість пального на рівні попередньої доби.

Деталізація цін на АЗС 10 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Pulls: 95,90 грн
  • ДП Євро: 92,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Mustang: 95,90 грн
  • ДП Євро-5: 92,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДП NANO Extro: 95,99 грн
  • ДП NANO: 92,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 90,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
