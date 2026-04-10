Ціни на АЗС: де подешевшав бензин, дизель та газ 10 квітня
В Україні змінилася вартість пального на АЗС. Станом на 10 квітня одна з провідних мереж переглянула цінники в бік зниження, зрівнявши їх з основними конкурентами.
Головне
- Бензин: мережа WOG знизила ціни на 10 копійок, зрівнявши їх з OKKO (76,90 грн за А-95); найдешевший бензин залишається в "Укрнафті" - 69,90 грн.
- Дизельне пальне: вартість на WOG впала на 10 копійок (до 92,90 грн за літр); OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли цінники попередньої доби без змін.
- Автогаз: ціна на WOG зменшилася на 9 копійок (до 49,90 грн); мінімальну вартість ресурсу пропонує "Укрнафта" - 48,90 грн.
Як змінилися ціни на пальне за добу
Станом на 10 квітня на українських заправках зафіксовано зміну вартості пального. Поки більшість великих гравців ринку залишили ціни незмінними, мережа WOG переглянула цінники в бік зниження порівняно з попередньою добою.
На заправках WOG бензин, дизельне пальне та газ здешевшали на 9-10 копійок, зрівнявшись з цінами на OKKO.
При цьому мережі OKKO, SOCAR та "Укрнафта" зберегли вартість пального на рівні попередньої доби.
Деталізація цін на АЗС 10 квітня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 86,90 грн
- Бензин Pulls 95: 79,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
- ДП Pulls: 95,90 грн
- ДП Євро: 92,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 86,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
- Бензин 95 Євро: 76,90 грн
- ДП Mustang: 95,90 грн
- ДП Євро-5: 92,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 86,99 грн
- Бензин NANO 95: 80,99 грн
- Бензин А-95: 76,99 грн
- ДП NANO Extro: 95,99 грн
- ДП NANO: 92,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 90,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 48,90 грн