Цены на АЗС: где подешевел бензин, дизель и газ 10 апреля

В Украине изменилась стоимость топлива на АЗС. По состоянию на 10 апреля одна из ведущих сетей пересмотрела ценники в сторону снижения, сравняв их с основными конкурентами.

О том, как изменились цены на бензин, дизель и газ за последние сутки, - в материале РБК-Украина .

Главное Бензин : сеть WOG снизила цены на 10 копеек, сравняв их с OKKO (76,90 грн за А-95); самый дешевый бензин остается в "Укрнафте" - 69,90 грн.

: сеть WOG снизила цены на 10 копеек, сравняв их с OKKO (76,90 грн за А-95); самый дешевый бензин остается в "Укрнафте" - 69,90 грн. Дизельное топливо : стоимость на WOG упала на 10 копеек (до 92,90 грн за литр); OKKO, SOCAR и "Укрнафта" сохранили ценники предыдущих суток без изменений.

: стоимость на WOG упала на 10 копеек (до 92,90 грн за литр); OKKO, SOCAR и "Укрнафта" сохранили ценники предыдущих суток без изменений. Автогаз: цена на WOG уменьшилась на 9 копеек (до 49,90 грн); минимальную стоимость ресурса предлагает "Укрнафта" - 48,90 грн.

Как изменились цены на топливо за сутки

По состоянию на 10 апреля на украинских заправках зафиксировано изменение стоимости топлива. Пока большинство крупных игроков рынка оставили цены неизменными, сеть WOG пересмотрела ценники в сторону снижения по сравнению с предыдущими сутками.

На заправках WOG бензин, дизельное топливо и газ подешевели на 9-10 копеек, сравнявшись с ценами на OKKO.

Фото: цены на популярных АЗС по состоянию на 10 апреля (инфографика РБК-Украина)

При этом сети OKKO, SOCAR и "Укрнафта" сохранили стоимость топлива на уровне предыдущих суток.

Детализация цен на АЗС 10 апреля

OKKO

Бензин Pulls 100: 86,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Евро: 76,90 грн

ДТ Pulls: 95,90 грн

ДТ Евро: 92,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Евро: 76,90 грн

ДТ Mustang: 95,90 грн

ДТ Евро-5: 92,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн.

Бензин А-95: 76,99 грн

ДТ NANO Extro: 95,99 грн.

ДТ NANO: 92,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"