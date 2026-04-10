ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС: где подешевел бензин, дизель и газ 10 апреля

11:12 10.04.2026 Пт
2 мин
На популярной автозаправочной станции подешевел сразу бензин, дизель и автогаз
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС: где подешевел бензин, дизель и газ 10 апреля Фото: WOG обновил ценники, другие сети держат позиции (Getty Images)

В Украине изменилась стоимость топлива на АЗС. По состоянию на 10 апреля одна из ведущих сетей пересмотрела ценники в сторону снижения, сравняв их с основными конкурентами.

О том, как изменились цены на бензин, дизель и газ за последние сутки, - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Топливный кризис: Зеленский назвал главную проблему для Украины

Главное

  • Бензин: сеть WOG снизила цены на 10 копеек, сравняв их с OKKO (76,90 грн за А-95); самый дешевый бензин остается в "Укрнафте" - 69,90 грн.
  • Дизельное топливо: стоимость на WOG упала на 10 копеек (до 92,90 грн за литр); OKKO, SOCAR и "Укрнафта" сохранили ценники предыдущих суток без изменений.
  • Автогаз: цена на WOG уменьшилась на 9 копеек (до 49,90 грн); минимальную стоимость ресурса предлагает "Укрнафта" - 48,90 грн.

По состоянию на 10 апреля на украинских заправках зафиксировано изменение стоимости топлива. Пока большинство крупных игроков рынка оставили цены неизменными, сеть WOG пересмотрела ценники в сторону снижения по сравнению с предыдущими сутками.

На заправках WOG бензин, дизельное топливо и газ подешевели на 9-10 копеек, сравнявшись с ценами на OKKO.

Фото: цены на популярных АЗС по состоянию на 10 апреля (инфографика РБК-Украина)

При этом сети OKKO, SOCAR и "Укрнафта" сохранили стоимость топлива на уровне предыдущих суток.

Детализация цен на АЗС 10 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Pulls: 95,90 грн
  • ДТ Евро: 92,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Mustang: 95,90 грн
  • ДТ Евро-5: 92,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 95,99 грн.
  • ДТ NANO: 92,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 90,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС ОККО WOG Бензин Цены на бензин Газ Дизтопливо
Новости
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой