Ціни на адмінпослуги зростуть: Рада у першому читанні підтримала важливий закон

За його даними, за законопроект проголосували 273 народні обранці.

Автори законопроекту зазначають, що його мета - допомогти місцевим бюджетам утримувати центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи - ред.), які часто працюють у збиток.

Мова про те, що наразі за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі. Наприклад за реєстрацію місця проживання - 13,60 гривень, реєстрацію шлюбу - 85 копійок або ж взагалі є безоплатними для споживачів.

У документі перелічено близько 150 основних адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними - з мінімальним тарифом у 20 гривень. Зокрема, за реєстрацію бізнесу чи земельної ділянки, яка раніше була безоплатною, доведеться сплатити від 100 до 200 гривень. Вартість реєстрації шлюбу зросте з чинних 85 копійок до 200 гривень. При цьому для тих, хто користується електронними сервісами, передбачено знижку у 25%.

Окрім цього пропонується, щоб розміри адміністративних зборів переглядались не рідше ніж раз на три роки. При цьому безоплатними буду й надалі соціальні й пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.