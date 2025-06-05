Цены на админуслуги вырастут: Рада в первом чтении поддержала важный закон

По его данным, за законопроект проголосовали 273 народных избранника.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель - помочь местным бюджетам содержать центры предоставления административных услуг (ЦПАУ - ред.), которые часто работают в убыток.

Речь о том, что сейчас за большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи. Например за регистрацию места жительства - 13,60 гривен, регистрацию брака - 85 копеек или же вообще являются бесплатными для потребителей.

В документе перечислено около 150 основных административных услуг, большинство из которых предлагается сделать платными - с минимальным тарифом в 20 гривен. В частности, за регистрацию бизнеса или земельного участка, которая ранее была бесплатной, придется заплатить от 100 до 200 гривен. Стоимость регистрации брака возрастет с действующих 85 копеек до 200 гривен. При этом для тех, кто пользуется электронными сервисами, предусмотрена скидка в 25%.

Кроме этого предлагается, чтобы размеры административных сборов пересматривались не реже чем раз в три года. При этом бесплатными буду и в дальнейшем социальные и пенсионные услуги, а также услуги для несовершеннолетних.