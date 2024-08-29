У ЦНАП надаватимуть більше соціальних послуг: хто може звернутися

У центрах адміністративних послуг розширили перелік соціальних послуг, які можуть отримати українці. Це спрощує взаємодію із різними державними установами.

Які нові послуги з'явилися у ЦНАП і хто може за ними звернутися, у коментарі РБК-Україна пояснила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай .

2 серпня 2024 року уряд вніс зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг", розширивши перелік соціальних послуг, які можна отримати в ЦНАП, зазначає Наталія Шамрай.

Це зроблено для того, щоб усі категорії громадян могли зручно і швидко оформлювати важливі послуги в одному місці.

"Тепер у ЦНАПах по всій Україні можна стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування або компенсації його вартості для тих, хто перебував у полоні через збройну агресію проти України", - розповідає фахівець.

Люди, які мають право на пільгу, а також члени їхніх сімей чи опікуни, зможуть внести свої дані до Реєстру пільговиків.

"Крім того, у ЦНАПах можна звернутися за призначенням тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, "Дитина не одна", - додає Наталія Шамрай.

Ще одна нова послуга – це можливість звернутися за призначенням щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.