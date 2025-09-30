Ціна на золото б’є всі рекорди на тлі політичної кризи в США: яка нова вартість

Так, у вівторок вартість злитків ненадовго піднялася до $3839,52 за унцію, відзначивши найбільший показник за всю історію торгів.

Це сталося після того, як зустріч між лідерами Конгресу та президентом Трампом в понеділок, 29 вересня, не принесла угоди про короткострокове фінансування уряду, що посилило побоювання щодо можливого його закриття і створило невизначеність для економічних показників, важливих для інвесторів.

Керівники великих гірничодобувних компаній, таких як Newmont Corp. та Barrick Mining Corp., також вплинули на ринок своїми кадровими змінами, що додало додаткової невизначеності.

До речі, цього року золото вже подорожчало більш ніж на 45%, демонструючи стійкий попит з боку центральних банків та інвесторів.

Казначейські облігації США також зросли в понеділок, частково через побоювання щодо можливого закриття. Нижча дохідність державних облігацій США, як правило, йде на користь дорогоцінним металам, які не приносять відсотків, тоді як слабший долар робить злитки, деноміновані в доларах, дешевшими для більшості покупців.

І якщо спотова ціна на золото наразі тримається на рівні $3837,28 за унцію, то срібло та платина трохи скоригувалися після досягнення багаторічних максимумів.

Так, з початку 2025 року ціни на срібло піднялися на 62%, а на платину - на 76%.

Наразі інвестори активно спрямовують кошти у біржові фонди, забезпечені золотом, що посилює ажіотаж і підтримує високий рівень ставок оренди металу.