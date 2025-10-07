Ціна на золото б’є рекорди з 1979 року на тлі політичного хаосу в США

Світові ціни на золото знову оновили історичний рекорд, підійшовши впритул до позначки у $4 000 за тройську унцію, на тлі зростання попиту на надійні активи через часткове припинення роботи уряду США (шатдаун) та невизначеність щодо майбутньої політики Федеральної резервної системи.

На відкритті торгів у вівторок вартість золота зросла ще на 0,4% — до $3 976,25 за унцію, після стрибка на 1,9% днем раніше. Інвестори шукають захисту в дорогоцінних металах, адже зупинка федеральних структур позбавила ринки важливих макроекономічних даних, необхідних для оцінки стану американської економіки. Це ускладнює роботу Федерального резерву, який готується до чергового засідання наприкінці жовтня.

Трейдери наразі закладають у ціни ймовірність зниження ключової ставки ФРС на чверть пункту вже цього місяця, що потенційно ще більше підтримає зростання цін на золото, адже воно не приносить відсотків і стає привабливішим у періоди м’якої монетарної політики.

З початку 2025 року золото подорожчало більш ніж на 50%, демонструючи низку історичних максимумів. Якщо поточна тенденція збережеться, це буде найбільше річне зростання з 1979 року. Аналітики пояснюють ралі активними закупівлями золота центробанками та збільшенням обсягів інвестицій у золоті ETF-фонди після відновлення циклу зниження ставок у США.

На спотовому ринку в Сінгапурі о 6:41 ранку за місцевим часом золото торгувалося на рівні $3 961,33 за унцію, майже без змін. Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 0,1%, що також підтримало попит на дорогоцінний метал.

Срібло залишалося стабільним після зростання на 1,6% у попередній сесії — до $48,77 за унцію, що лише на долар менше від історичного максимуму з 1993 року. Ціни на платину та паладій також зросли.