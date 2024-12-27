Ціна за знищення незалежності. Зеленський висловився про санкції США проти Іванішвілі

Глава держави подякував США за сильний крок підтримки грузинського народу - санкції проти Іванішвілі.

"Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.). Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнування демократії для одного народу і поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", - зазначив президент.

Він нагадав, що Україна вже запровадила повний комплект санкцій проти Іванішвілі та ключових осіб у його мафіозній групі. І ще однією рішучою дією стали обмеження від США.

"І ми закликаємо всіх європейських партнерів, усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя та свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу", - додав Зеленський.

Як наголосив глава держави, він вірить, що жодні мафіозі "не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім'ї вільних народів, у європейській спільноті".