Цена за уничтожение независимости. Зеленский высказался о санкциях США против Иванишвили

Глава государства поблагодарил США за сильный шаг поддержки грузинского народа - санкции против Иванишвили.

"Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Потеря любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов", - отметил президент.

Он напомнил, что Украина уже ввела полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых лиц в его мафиозной группе. И еще одним решительным действием стали ограничения от США.

"И мы призываем всех европейских партнеров, всех партнеров в мире, которые ценят нормальную жизнь и свободу народов, применить именно такие санкции против Иванишвили, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа", - добавил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, он верит, что никакие мафиози "не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе".