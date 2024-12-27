У Грузії відреагували на санкції США проти засновника "Грузинської мрії"

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що санкції проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі - це нібито "нагорода за захист інтересів країни".

На думку глави грузинського уряду, Іванішвілі "фактично перебував під санкціями три роки" і він "протягом цього часу служив інтересам країни".

"Нічого особливого не сталося, це нагорода за захист інтересів країни", - додав Кобахідзе.

Він уточнив, що вже обговорив з Іванішвілі американські санкції.

Зазначимо, грузинська опозиція вважає, що олігарх Іванішвілі має значний вплив на чиновників у країні.