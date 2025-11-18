Ціна війни для Москви має зрости: Естонія хоче 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Лише нові санкції можуть зупинити військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, які цитує La Repubblica .

На думку естонського урядовця, продовження російської агресії проти України можливе лише тому, що Москва зберігає здатність фінансувати свою військову економіку, насамперед за рахунок доходів від експорту викопного палива. Також вона купує компоненти та технології за допомогою третіх країн.

"Щоб припинити агресію, міжнародна спільнота, включаючи Європейський Союз та Сполучені Штати, має продовжувати тиск та запроваджувати подальші санкції", - заявив Маргус Цахкна у Вашингтоні, де він перебуває з офіційним візитом.

Він висловив упевненість, що останні два пакети санкцій, запроваджені Європейським Союзом проти Москви, були значними.

"Однак наша мета - якомога швидше запровадити 20-й пакет, який зробить ціну війни для Росії ще більшою", - заявив Цахкна.