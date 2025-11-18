ua en ru
Ціна війни для Москви має зрости: Естонія хоче 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

США, Вівторок 18 листопада 2025 06:23
Ціна війни для Москви має зрости: Естонія хоче 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії Фото: голова МЗС Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Лише нові санкції можуть зупинити військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, які цитує La Repubblica.

На думку естонського урядовця, продовження російської агресії проти України можливе лише тому, що Москва зберігає здатність фінансувати свою військову економіку, насамперед за рахунок доходів від експорту викопного палива. Також вона купує компоненти та технології за допомогою третіх країн.

"Щоб припинити агресію, міжнародна спільнота, включаючи Європейський Союз та Сполучені Штати, має продовжувати тиск та запроваджувати подальші санкції", - заявив Маргус Цахкна у Вашингтоні, де він перебуває з офіційним візитом.

Він висловив упевненість, що останні два пакети санкцій, запроваджені Європейським Союзом проти Москви, були значними.

"Однак наша мета - якомога швидше запровадити 20-й пакет, який зробить ціну війни для Росії ще більшою", - заявив Цахкна.

Він додав, що санкції мають супроводжуватися необмеженим використанням заморожених російських активів.

Санкції США і ЄС проти Росії

Напередодні конгресмен Ліндсі Грем підтвердив, що США готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Він написав у соцмережах, що його схвалив Трамп.

За словами республіканця, документ передбачає розширення повноважень президента в питанні вторинних санкцій. Він підкреслив, що нові механізми нададуть Трампу більше інструментів для тиску на Кремль і стимулювання диктатора РФ Володимира Путіна до мирних переговорів.

Водночас Євросоюз і США спільно працюють над посилення антиросійських санкцій і протидії російському "тіньовому флоту", про що повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Він висловив сподівання на те, що війну вдасться завершити до 2027 року.

