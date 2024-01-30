Ціна шлюбу. Скільки коштує одружитися в Києві та за що потрібно платити

Як подати заявку на шлюб і скільки коштує церемонія

Щоб зареєструвати шлюб, потрібно подати відповідну заяву до одного з 12 відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) Києва або онлайн через портал "Дія". Сума, яку треба сплатити за подачу заяви, становить від 0,85 до 1649,85 грн.

Ціна інших послуг залежить від багатьох факторів. Наприклад:

Стандартна реєстрація шлюбу фахівцем відділу ДРАЦС в будні дні коштуватиме 2505 грн , а у святкові, вихідні дні та неробочий час – 3730 грн;

, а у святкові, вихідні дні та неробочий час – Попереднє бронювання дати і часу проведення державної реєстрації шлюбу коштуватиме 600 грн;

Урочиста церемонія реєстрація шлюбу за участю кваліфікованого церемоніймейстера обійдеться нареченим у 1200 грн.

Також популярним серед наречених Києва є сервіс “Готово”. Там можуть зареєструвати шлюб за добу. Ціна реєстрації шлюбу залежить від обраної локації, терміновості, кількості гостей та виду церемонії і варіюється від 10 до 25 тисяч грн.

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Фото: В Києві можна зареєструвати шлюб за добу (facebook.com/gotovo.ua)

Зазначимо, реєстрація шлюбу може бути проведена як за стандартними тарифами, так і за підвищеними – в залежності від обраних умов та обставин. Пари, які планують одруження, можуть отримати детальнішу інформацію від представників ДРАЦСу щодо вартості та доступних опцій для проведення найбільш комфортного та пам'ятного дня.

Скільки коштують додаткові послуги на весіллі

Додаткові послуги оплачуються окремо. Їх перелік залежить від побажань нареченого і нареченої, вони не обов’язкові. Наприклад:

підготовка залу до церемонії – від 100 грн;

повний обряд церемонії одруження (включає в себе: урочисту промову церемоніймейстера, з такими атрибутами як рушник, коровай і тд.) – не менше 300 грн;

музичний супровід обряду – не менше 100 грн;

“жива” музика – від 300 грн;

міні-банкет після церемонії одруження – від 500 грн;

запуск голубів після церемонії одруження – від 200 грн;

виїзна церемонія одруження, яка може проходити як на природі, так і в банкетному залі – від 1000 грн;

фотограф та відеограф – від 3 до 18 тисяч грн.

Отже, церемонія одруження в будній день зі замовленням додаткових послуг може в середньому коштувати від 11 454 до 43 тисяч грн.