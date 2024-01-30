Ціна шлюбу. Скільки коштує одружитися в Києві та за що потрібно платити

Весілля – важлива і радісна подія в житті кожної людини. Подружжя сподіваються якнайшвидше вирішити проблему реєстрації шлюбу та присвятити себе спільному сімейному життю.
РБК-Україна розповідає, яка орієнтовна вартість реєстрації шлюбу в Києві і які додаткові витрати також варто врахувати.
Щоб зареєструвати шлюб, потрібно подати відповідну заяву до одного з 12 відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) Києва або онлайн через портал "Дія". Сума, яку треба сплатити за подачу заяви, становить від 0,85 до 1649,85 грн.
Ціна інших послуг залежить від багатьох факторів. Наприклад:
Також популярним серед наречених Києва є сервіс “Готово”. Там можуть зареєструвати шлюб за добу. Ціна реєстрації шлюбу залежить від обраної локації, терміновості, кількості гостей та виду церемонії і варіюється від 10 до 25 тисяч грн.
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Зазначимо, реєстрація шлюбу може бути проведена як за стандартними тарифами, так і за підвищеними – в залежності від обраних умов та обставин. Пари, які планують одруження, можуть отримати детальнішу інформацію від представників ДРАЦСу щодо вартості та доступних опцій для проведення найбільш комфортного та пам'ятного дня.
Додаткові послуги оплачуються окремо. Їх перелік залежить від побажань нареченого і нареченої, вони не обов’язкові. Наприклад:
Отже, церемонія одруження в будній день зі замовленням додаткових послуг може в середньому коштувати від 11 454 до 43 тисяч грн.
Відзначимо, українці можуть оформити шлюб за добу вже у 75 містах: список.
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