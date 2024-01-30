Цена брака. Сколько стоит пожениться в Киеве и за что нужно платить

Свадьба – важное и радостное событие в жизни каждого человека. Супруги надеются как можно быстрее решить проблему регистрации брака и посвятить себя совместной семейной жизни.
РБК-Украина рассказывает, какая ориентировочная стоимость регистрации брака в Киеве и какие дополнительные расходы также стоит учесть.
Чтобы зарегистрировать брак, нужно подать соответствующее заявление в один из 12 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) Киева или онлайн через портал "Дия". Сумма, которую нужно уплатить за подачу заявления, составляет от 0,85 до 1649,85 грн.
Цена других услуг зависит от многих факторов. К примеру:
Также популярен среди молодоженов Киева сервис “Готово”. Там могут зарегистрировать брак за сутки. Стоимость регистрации брака зависит от выбранной локации, срочности, количества гостей и вида церемонии и варьируется от 10 до 25 тысяч грн.
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Отметим, регистрация брака может быть проведена как по стандартным тарифам, так и по повышенным – в зависимости от выбранных условий и обстоятельств. Пары, которые планируют женитьбу, могут получить более подробную информацию от представителей ЗАГСов относительно стоимости и доступных опций для проведения наиболее комфортного и памятного дня.
Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Их список зависит от пожеланий жениха и невесты, они не обязательны. К примеру:
В целом,церемония бракосочетания в будний день с заказом дополнительных услуг может в среднем стоить от 11 454 до 43 тысяч грн.
Отметим, украинцы могут оформить брак в сутки уже в 75 городах: список.
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