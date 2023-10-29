Українці можуть оформити шлюб за добу вже у 75 містах: список

В Україні працює пілотний проект, суть якого полягає у можливості зареєструвати шлюб у скорочений термін, в тому числі за добу. Вже 75 українських міст та сіл доєднались до проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

Для того, щоб провести державну реєстрацію шлюбу потрібно звернутись будь-якого органу ДРАЦС.

При цьому, не має жодного значення, де зареєстровані наречені. Адже реєстрація шлюбу проводиться за принципом екстериторіальності, тобто документи можна подати до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану в будь-якому населеному пункті.

Для того, щоб скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки, нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:

Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені відповідним територіальним органом юстиції на офіційному сайті.

Обрати дату та час для проведення державної реєстрації шлюбу.

Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.

Завітати на власне весілля.

Хто може вступити у шлюб і з якого віку

Українське законодавство майже не ставить обмежень для тих, хто бажає поєднати своє життя у шлюбі.

Фактично кожна особа, яка досягла 18 років та на момент подачі документів офіційно не є одруженою, може створити сім’ю.

А у окремих випадках, якщо є відповідне рішення суду про надання права на шлюб, створити сім’ю можуть навіть шістнадцятирічні.

Перелік міст та сіл в яких можна оформити "шлюб за добу"

Києві,

Львові,

Одесі,

Херсоні,

Маріуполі,

Сєвєродонецьку,

Вінниці,

Дніпрі,

Луцьку,

Миколаєві,

Кам’янець-Подільському,

Рівному,

Житомирі,

Харкові,

Ужгороді,

Чернівцях,

Івано-Франківську,

Сумах,

Тернополі,

Чернігові,

Кривому Розі,

Бахмуті,

Запоріжжі,

Білій Церкві,

Борисполі,

Кропивницькому,

Станиці Луганській,

Білгород-Дністровському,

Полтаві,

Кременчуці,

Чугуєві,

Хмельницькому,

Черкасах,

Хотині,

Ковелі,

Нововолинську,

Нікополі,

Кам’янському,

Волновасі,

Лимані,

Покровську,

Коростені,

Мукачеві,

Тячеві,

Олександрії,

Вознесенську,

Первомайську Миколаївської області,

Ізмаїлі,

Дубному,

Сарнах,

Тростянці Сумської області,

Генічеську,

Новій Каховці,

Каневі,

Смілі,

Вижниці,

Володимир-Волинському,

Радомишлі,

Вишгороді,

Трускавці,

Чорноморську,

Ромнах,

Чорткові,

Умані,

Ніжині,

Бердичеві,

Новограді-Волинському,

Калуші,

Шостці,

Корюківці,

Коломиї,

Кременці та с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області,

с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області,

с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області.

Переваги застосування “Шлюбу за добу”

Реєстрація шлюбу в час та у місці, обраному нареченими.

Відсутність необхідності звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Відсутня необхідність чекати.

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