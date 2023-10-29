Українці можуть оформити шлюб за добу вже у 75 містах: список
В Україні працює пілотний проект, суть якого полягає у можливості зареєструвати шлюб у скорочений термін, в тому числі за добу. Вже 75 українських міст та сіл доєднались до проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.
Для того, щоб провести державну реєстрацію шлюбу потрібно звернутись будь-якого органу ДРАЦС.
При цьому, не має жодного значення, де зареєстровані наречені. Адже реєстрація шлюбу проводиться за принципом екстериторіальності, тобто документи можна подати до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану в будь-якому населеному пункті.
Для того, щоб скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки, нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:
- Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені відповідним територіальним органом юстиції на офіційному сайті.
- Обрати дату та час для проведення державної реєстрації шлюбу.
- Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.
- Завітати на власне весілля.
Хто може вступити у шлюб і з якого віку
Українське законодавство майже не ставить обмежень для тих, хто бажає поєднати своє життя у шлюбі.
Фактично кожна особа, яка досягла 18 років та на момент подачі документів офіційно не є одруженою, може створити сім’ю.
А у окремих випадках, якщо є відповідне рішення суду про надання права на шлюб, створити сім’ю можуть навіть шістнадцятирічні.
Перелік міст та сіл в яких можна оформити "шлюб за добу"
- Києві,
- Львові,
- Одесі,
- Херсоні,
- Маріуполі,
- Сєвєродонецьку,
- Вінниці,
- Дніпрі,
- Луцьку,
- Миколаєві,
- Кам’янець-Подільському,
- Рівному,
- Житомирі,
- Харкові,
- Ужгороді,
- Чернівцях,
- Івано-Франківську,
- Сумах,
- Тернополі,
- Чернігові,
- Кривому Розі,
- Бахмуті,
- Запоріжжі,
- Білій Церкві,
- Борисполі,
- Кропивницькому,
- Станиці Луганській,
- Білгород-Дністровському,
- Полтаві,
- Кременчуці,
- Чугуєві,
- Хмельницькому,
- Черкасах,
- Хотині,
- Ковелі,
- Нововолинську,
- Нікополі,
- Кам’янському,
- Волновасі,
- Лимані,
- Покровську,
- Коростені,
- Мукачеві,
- Тячеві,
- Олександрії,
- Вознесенську,
- Первомайську Миколаївської області,
- Ізмаїлі,
- Дубному,
- Сарнах,
- Тростянці Сумської області,
- Генічеську,
- Новій Каховці,
- Каневі,
- Смілі,
- Вижниці,
- Володимир-Волинському,
- Радомишлі,
- Вишгороді,
- Трускавці,
- Чорноморську,
- Ромнах,
- Чорткові,
- Умані,
- Ніжині,
- Бердичеві,
- Новограді-Волинському,
- Калуші,
- Шостці,
- Корюківці,
- Коломиї,
- Кременці та с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області,
- с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області,
- с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області.
Переваги застосування “Шлюбу за добу”
- Реєстрація шлюбу в час та у місці, обраному нареченими.
- Відсутність необхідності звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
- Відсутня необхідність чекати.
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