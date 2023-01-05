Ціна російської нафти впала до 50 доларів, - Мінфін РФ

Середня ціна на нафту основної російської марки Urals у грудні 2022 року впала до 50,47 доларів за барель. Це на 30,6% нижче, ніж у грудні 2021 року (72,71 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінфіну РФ в Telegram .

За даними відомства, середня ціна на нафту марки Urals у січні-грудні 2022 року склалася у розмірі 76,09 доларів за барель. Це на 10,3% вище, ніж у 2021 році (69,0 доларів за барель).

Зазначимо, за 2022 рік ціна на нафту марки Brent зросла приблизно на 10% після зростання на 50% у 2021 році. Нафта WTI у США зросла майже на 7% у 2022 році після зростання на 55% у 2021 році.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

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