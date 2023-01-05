Цена российской нефти упала до 50 долларов, - Минфин РФ

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в декабре 2022 года упала до 50,47 долларов за баррель. Это на 30,6% ниже, чем в декабре 2021 года (72,71 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минфина РФ в Telegram .

По данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере 76,09 долларов за баррель. Это на 10,3% выше, чем в 2021 году (69,0 долларов за баррель).

Отметим, за 2022 год цена на нефть марки Brent выросла примерно на 10% после роста на 50% в 2021 году. Нефть WTI в США выросла почти на 7% в 2022 году после роста на 55% в 2021 году.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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