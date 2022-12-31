Нафта подорожчала другий рік поспіль: як змінювалися світові ціни

Ціни на нафту різко змінювалися у 2022 році, піднявшись через обмежені постачання на тлі війни Росії проти України, а потім знизившись через послаблення попиту з боку найбільшого імпортера Китаю та побоювань щодо економічного спаду, але в результаті показали другий річний приріст поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціни зросли в березні, коли російське вторгнення в Україну різко змінило глобальні потоки сирої нафти, при цьому міжнародний еталонний бренд Brent досяг 139,13 долара за барель, найвищого рівня з 2008 року. У другому півріччі ціни швидко знизилися, оскільки центральні банки підвищили відсоткові ставки та посилили побоювання щодо рецесії.

"Цей рік був незвичайним для товарних ринків, оскільки ризики пропозиції призвели до підвищеної волатильності та підвищення цін. Наступний рік буде ще одним роком невизначеності з великими коливаннями цін", - сказала аналітик ING Єва Манті.

Нафта марки Brent у п'ятницю, 30 грудня, в останній торговий день року зросла на 3% до 85,91 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate закрилася на рівні 80,26 доларів за барель, піднявшись на 2,4%.

За рік ціна на нафту марки Brent зросла приблизно на 10% після зростання на 50% у 2021 році. Нафта у США зросла майже на 7% у 2022 році після зростання на 55% минулого року. При цьому річна інфляція в США становить 7,1%.

Обидва показники різко впали 2020 року, оскільки пандемія COVID-19 призвела до скорочення попиту на пальне.

Очікується, що у 2023 році інвестори дотримуватимуться обережного підходу, побоюючись підвищення процентних ставок та можливої рецесії.

"Попит та зростання попиту стануть справжнім питанням через дії світових центральних банків та уповільнення, яке вони намагаються спровокувати", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC у Нью-Йорку.

Опитування 30 економістів і аналітиків показало, що в 2023 році Brent коштуватиме в середньому 89,37 долара за барель, що приблизно на 4,6% нижче за консенсус-прогноз листопадового опитування. Прогнозується, що в 2023 році нафта в США коштуватиме в середньому 84,84 долара за барель, що нижче за попередній прогноз.

За словами аналітика CMC Markets Леона Лі, зростання кількості поїздок у відпустку наприкінці року та заборона на продаж нафти та нафтопродуктів з Росії надали підтримку сирої нафти, але скорочення постачання наступного року буде компенсовано зниженням споживання палива через погіршення економічної ситуації.

Падіння цін на нафту у другій половині 2022 року на тлі підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією зміцнило долар США. Це зробило номіновані у доларах товари, такі як нафта, дорожчими для власників інших валют.

Обмеження Китаю по нульовому COVID, зняті лише цього місяця, розвіяли надії на відновлення попиту. Найбільший у світі імпортер нафти та другий за величиною споживач у 2022 році зафіксував перше за багато років падіння попиту на нафту.

Хоча попит на нафту в Китаї, як очікується, відновиться у 2023 році, нещодавній сплеск випадків захворювання на COVID-19 затьмарив надії на негайне зростання покупки нафти.

Як індикатор майбутніх поставок, кількість нафтогазових бурових установок у США зросла на 33% за рік, повідомила у своєму останньому звіті енергосервісна компанія Baker Hughes.