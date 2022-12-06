Нафта дорожчає після введення ембарго та цінової стелі на сировину з Росії

Нафта дорожчає у вівторок, 6 грудня, після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, оскільки запровадження санкцій щодо російської морської нафти послабило побоювання щодо надмірної пропозиції, а послаблення обмежень Китаю на COVID-19 зміцнило перспективи попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5% до 83,30 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,5% до 83,10 доларів за барель.

Ф'ючерси на сиру нафту в понеділок зафіксували найбільше денне падіння за два тижні після того, як дані щодо сектору послуг США викликали побоювання, що Федеральна резервна система може продовжити агресивне посилення політики.

"Велика сімка" встановила максимальну ціну на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель, прагнучи обмежити можливості Москви фінансувати свою війну в Україні, але Росія заявила, що не дотримуватиметься цього заходу, навіть якщо їй доведеться скоротити видобуток.

Гранична ціна, яку мають забезпечити країни G7, Європейський Союз та Австралія, накладається на ембарго ЄС на імпорт російської нафти морем та аналогічні зобов'язання США, Канади, Японії та Великобританії.

Коли ринок зважує вплив санкцій на постачання з Росії, біля узбережжя Туреччини утворився затор з нафтових танкерів. Анкара наполягала на новому підтвердженні страховки для всіх судів.

"Загроза втрати захисту та страхування відшкодування збитків (P&I) обмежить доступ Росії до ринку танкерів, скоротивши експорт сирої нафти до 2,4 млн барелів на добу - на 500 тисяч барелів на добу нижче за рівні, що спостерігалися до вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого цього року. року,", - йдеться у повідомленні аналітиків Rystad Energy.

У Китаї все більше міст послаблюють обмеження, пов'язані з COVID-19, що вселяє оптимізм щодо збільшення попиту у найбільшому у світі імпортері нафти.

Але зростання цін на нафту може виявитися тендітним, оскільки буде потрібен час, щоб підтвердити стійке відновлення споживання в Китаї, а також вплив російських санкцій на пропозицію.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, знизила січневу офіційну відпускну ціну (OSP) на свою флагманську нафту марки Arab Light для азіатських покупців до 10-місячного мінімуму.