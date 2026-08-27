Ціна на пшеницю зросла до трирічного максимуму через загрози у Чорному морі, - Bloomberg

Різкий стрибок та ситуація на ринках

За інформацією видання, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 2,6%, досягнувши найвищої позначки з липня 2023 року. Тільки за один день цінники підскочили на 6,4%, а загалом за останній місяць пшениця подорожчала на 18%.

Причиною стрімкого зростання стали побоювання, що Росія готується посилити удари по інфраструктурних об'єктах України, що ще більше ускладнить логістику та постачання з чорноморського регіону.

На Україну та РФ сумарно припадає понад чверть світового експорту пшениці.

"Ринок починає усвідомлювати, що експорт через Чорне море буде обмежений, і імпортерам доведеться адаптуватися", - зазначив менеджер з товарних ризиків StoneX Метт Аммерманн.

За його словами, поки ситуація залишатиметься невизначеною, ціни на ринку продовжуватимуть зростати.

Як це вплине на споживачів

Подорожчання зерна створює ризик нової хвилі глобальної продуктової інфляції.

Найбільше від цього постраждають країни Близького Сходу, Африки та Азії, які критично залежать від дешевих поставок з України та РФ.

Через загрози в Чорному морі покупці вже шукають альтернативні джерела в Австралії та Аргентині, проте логістика з цих країн коштує значно дорожче.

"Росія та Україна традиційно були постачальниками з низькими витратами. Але зараз, коли значна частина їхньої продукції недоступна, споживачі опинилися у складній ситуації", - пояснив генеральний менеджер Advantage Grain Кріс Ніколау.

За його словами, якщо безпеку судноплавства в Чорному морі не буде відновлено, зростання цін триватиме й надалі.

Що передувало

Військові дії вже завдали істотної шкоди українським портам та зерновим терміналам.

За даними Міністерства сільськогосподарської політики, експорт агропродукції з України цього сезону становить лише близько половини від попередніх оцінок.

Тим часом постачання з самої Росії у серпні також скоротилося більше ніж на 50% порівняно з минулим роком на тлі загальних логістичних обмежень та санкцій.