ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

НБУ пішов назустріч аграріям: строки розрахунків за експорт збільшили

18:32 26.08.2026 Ср
2 хв
Нові правила діятимуть до кінця серпня 2027 року
aimg Анастасія Мацепа
НБУ пішов назустріч аграріям: строки розрахунків за експорт збільшили Фото: НБУ збільшив строки розрахунків за експорт агропродукції (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Національний банк України тимчасово збільшив граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремих видів аграрної продукції зі 120 до 150 днів. Нові правила стосуються, зокрема, зернових, насіння олійних культур, рослинних олій та побічних продуктів їх переробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк.

Головне:

  • НБУ збільшив граничний строк розрахунків за визначеними аграрними експортними операціями зі 120 до 150 днів.
  • Новий строк застосовуватиметься до операцій, здійснених із 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.
  • Зміни стосуються зернових культур, насіння олійних культур, рослинних олій та побічних продуктів їх переробки.
  • Рішення пов’язане з ускладненням морської логістики через російські удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах.

Що змінив НБУ

Нацбанк збільшив граничні строки розрахунків за експортними операціями з окремими видами аграрної продукції.

Йдеться про товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306. До переліку входять зернові культури, насіння олійних культур, рослинні олії та побічні продукти їх переробки.

Новий граничний строк розрахунків поширюється на операції, здійснені в період з 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.

Рішення НБУ ухвалив після консультацій із Міністерством аграрної політики та продовольства й представниками аграрних підприємств. Воно враховує пропозиції уряду, викладені в розпорядженні Кабміну від 21 серпня 2026 року №833-р.

Чому змінили строки

Необхідність продовження строків пов’язана з погіршенням умов транспортування української аграрної продукції.

У липні 2026 року російські атаки по об’єктах портової інфраструктури та цивільних суднах спричинили проблеми з морською логістикою. Через це частину вантажів довелося перевозити іншими маршрутами, що збільшило тривалість їхнього транспортування.

За таких умов передбаченого раніше 120-денного строку розрахунків стало недостатньо для частини експортних операцій.

У НБУ зазначають, що тимчасове збільшення строку має допомогти українським експортерам уникати ризику порушення валютного законодавства через обставини, пов’язані з логістикою.

Водночас регулятор очікує, що рішення не створюватиме додаткових ризиків для макрофінансової стабільності.

Зміни затверджені постановою правління НБУ від 25 серпня 2026 року №97. Документ набрав чинності 26 серпня.

Читайте також: Морська блокада РФ може зірвати посівну наступного року, що загрожує світовій кризі
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Зерновий коридор
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають