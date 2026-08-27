Цена на пшеницу выросла до трехлетнего максимума из-за угроз в Черном море, - Bloomberg

Цены на пшеницу в мире подскочили до самого высокого уровня за последние три года из-за угрозы новой эскалации войны в Украине. Повторные риски для заблокированных черноморских портов снова вынуждают рынок готовиться к дефициту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2,6%, достигнув самой высокой отметки с июля 2023 года. Только за один день ценники подскочили на 6,4%, а за последний месяц пшеница подорожала на 18%.
Причиной стремительного роста стали опасения, что Россия готовится усилить удары по инфраструктурным объектам Украины, что усложнит логистику и поставки из черноморского региона.
На Украину и РФ суммарно приходится более четверти мирового экспорта пшеницы.
"Рынок начинает осознавать, что экспорт через Черное море будет ограничен, и импортерам придется адаптироваться", - отметил менеджер по товарным рискам StoneX Мэтт Аммерманн.
По его словам, пока ситуация будет оставаться неопределенной, цены на рынке будут расти.
Удорожание зерна создает риск новой волны глобальной продуктовой инфляции.
Больше всего от этого пострадают страны Ближнего Востока, Африки и Азии, критически зависящие от дешевых поставок из Украины и РФ.
Из-за угроз в Черном море покупатели уже ищут альтернативные источники в Австралии и Аргентине, однако логистика из этих стран стоит значительно дороже.
"Россия и Украина традиционно являлись поставщиками с низкими затратами. Но сейчас, когда значительная часть их продукции недоступна, потребители оказались в сложной ситуации", - пояснил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.
По его словам, если безопасность судоходства в Черном море не будет восстановлена, рост цен будет продолжаться и дальше.
Военные действия уже нанесли существенный ущерб украинским портам и зерновым терминалам.
По данным Министерства сельскохозяйственной политики, экспорт агропродукции из Украины в этом сезоне составляет лишь около половины предварительных оценок.
Между тем, поставки из самой России в августе также сократились более чем на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне общих логистических ограничений и санкций.
Напомним, что российские атаки на украинские порты и блокировка морского экспорта создают серьезные риски не только для текущих поставок зерна, но и для посевной кампании 2027 года.
Длительная морская блокада РФ грозит повлечь за собой глобальный продовольственный кризис, поскольку Украина остается одним из ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.
Чтобы поддержать украинский агросектор в условиях логистических ограничений, Национальный банк Украины пошел навстречу аграриям и увеличил предельные сроки расчетов за экспорт отдельных видов продукции со 120 до 150 дней.
Новые правила будут действовать до конца августа 2027 и распространяются на зерновые, семена масличных культур, масла и продукты их переработки.