Цена на пшеницу выросла до трехлетнего максимума из-за угроз в Черном море, - Bloomberg

Резкий скачок и ситуация на рынках

По информации издания, фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2,6%, достигнув самой высокой отметки с июля 2023 года. Только за один день ценники подскочили на 6,4%, а за последний месяц пшеница подорожала на 18%.

Причиной стремительного роста стали опасения, что Россия готовится усилить удары по инфраструктурным объектам Украины, что усложнит логистику и поставки из черноморского региона.

На Украину и РФ суммарно приходится более четверти мирового экспорта пшеницы.

"Рынок начинает осознавать, что экспорт через Черное море будет ограничен, и импортерам придется адаптироваться", - отметил менеджер по товарным рискам StoneX Мэтт Аммерманн.

По его словам, пока ситуация будет оставаться неопределенной, цены на рынке будут расти.

Как это повлияет на потребителей

Удорожание зерна создает риск новой волны глобальной продуктовой инфляции.

Больше всего от этого пострадают страны Ближнего Востока, Африки и Азии, критически зависящие от дешевых поставок из Украины и РФ.

Из-за угроз в Черном море покупатели уже ищут альтернативные источники в Австралии и Аргентине, однако логистика из этих стран стоит значительно дороже.

"Россия и Украина традиционно являлись поставщиками с низкими затратами. Но сейчас, когда значительная часть их продукции недоступна, потребители оказались в сложной ситуации", - пояснил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

По его словам, если безопасность судоходства в Черном море не будет восстановлена, рост цен будет продолжаться и дальше.

Что предшествовало

Военные действия уже нанесли существенный ущерб украинским портам и зерновым терминалам.

По данным Министерства сельскохозяйственной политики, экспорт агропродукции из Украины в этом сезоне составляет лишь около половины предварительных оценок.

Между тем, поставки из самой России в августе также сократились более чем на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне общих логистических ограничений и санкций.