Ціна протестів: Колумбія заплатить 200 мільйонів доларів за мир із Трампом

Колумбійський університет уклав угоду з адміністрацією Дональда Трампа на понад 200 мільйонів доларів, щоб врегулювати одразу кілька розслідувань щодо порушень прав людини.

Ця угода дозволить відновити доступ до федерального фінансування досліджень, яке було заморожене навесні, і зняти тиск, що останні місяці дестабілізував фінансову ситуацію та керівництво престижного вишу.

До суми входить 200 мільйонів доларів цивільного штрафу за дискримінаційні практики, а також 21 мільйон - компенсація за позовом Комісії з рівних можливостей у працевлаштуванні.

Йдеться про незаконну дискримінацію єврейських викладачів і працівників після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

За словами чиновника з Білого дому, це найбільше трудове врегулювання, пов’язане з релігійною дискримінацією, за останні 20 років.

Фінансування повертається

У відповідь федеральна влада відновить виплати по чинних дослідницьких проєктах та дозволить Колумбії знову претендувати на нові гранти. Так, у березні з університету було відкликано близько 400 мільйонів доларів федерального фінансування.

Університет також зобов'язався забезпечити більшу прозорість у процесах прийому та працевлаштування, змінити правила щодо студентських протестів, обмежити масові та анонімні акції, а також посилити контроль за дотриманням федерального законодавства.

В.о. президента Колумбійського університету Клер Шипман заявила, що ця угода "допоможе повернути довіру" та зберегти академічну незалежність, яку вона назвала "ключовою для наукової досконалості".

Прецедент для інших елітних вишів

Цей кейс може стати зразком для інших університетів, зокрема Гарварду, що також опинився в центрі скандалу та фінансового тиску з боку адміністрації.

Колумбія опинилася під шквалом критики після пропалестинських протестів у кампусі в Нью-Йорку, які розгорнулися після жовтневого теракту ХАМАС. Із часом до звинувачень у «розпалюванні антисемітизму» додалася критика на адресу програм різноманітності та великої кількості іноземних студентів — наразі вони складають близько 40% контингенту й приносять суттєву частку прибутку університету.

Відтепер за дотриманням угоди стежитимуть незалежний монітор та спеціальний адміністратор, яких призначить уряд.