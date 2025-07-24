Цена протестов: Колумбия заплатит 200 миллионов долларов за мир с Трампом

Колумбийский университет заключил соглашение с администрацией Дональда Трампа на более чем 200 миллионов долларов, чтобы урегулировать сразу несколько расследований о нарушениях прав человека.

Это соглашение позволит восстановить доступ к федеральному финансированию исследований, которое было заморожено весной, и снять давление, которое последние месяцы дестабилизировало финансовую ситуацию и руководство престижного вуза.

В сумму входит 200 миллионов долларов гражданского штрафа за дискриминационные практики, а также 21 миллион - компенсация по иску Комиссии по равным возможностям в трудоустройстве.

Речь идет о незаконной дискриминации еврейских преподавателей и работников после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

По словам чиновника из Белого дома, это самое большое трудовое урегулирование, связанное с религиозной дискриминацией, за последние 20 лет.

Финансирование возвращается

В ответ федеральная власть возобновит выплаты по действующим исследовательским проектам и позволит Колумбии снова претендовать на новые гранты. Так, в марте из университета было отозвано около 400 миллионов долларов федерального финансирования.

Университет также обязался обеспечить большую прозрачность в процессах приема и трудоустройства, изменить правила относительно студенческих протестов, ограничить массовые и анонимные акции, а также усилить контроль за соблюдением федерального законодательства.

И.о. президента Колумбийского университета Клэр Шипман заявила, что это соглашение "поможет вернуть доверие" и сохранить академическую независимость, которую она назвала "ключевой для научного совершенства".

Прецедент для других элитных вузов

Этот кейс может стать образцом для других университетов, в частности Гарварда, который также оказался в центре скандала и финансового давления со стороны администрации.

Колумбия оказалась под шквалом критики после пропалестинских протестов в кампусе в Нью-Йорке, которые развернулись после октябрьского теракта ХАМАС. Со временем к обвинениям в "разжигании антисемитизма" добавилась критика в адрес программ разнообразия и большого количества иностранных студентов - сейчас они составляют около 40% контингента и приносят существенную долю прибыли университета.

Отныне за соблюдением соглашения будут следить независимый монитор и специальный администратор, которых назначит правительство.