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Ціна перемоги Росії буде в сотню разів дорожчою за допомогу Україні, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія повинна повністю програти у війні проти України, оскільки ціна перемоги ворога буде набагато вищою для світу, ніж сьогоднішня допомога нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Якщо Росія сьогодні не програє повністю (без усіляких компромісів заради "збереження обличчя"), ціна реального фіналу війни буде набагато вищою, ніж сьогоднішня ціна підтримки України зброєю та фінансами. У співвідношенні 1:100. Рахуйте уважно", - написав Подоляк.

Замороження війни та "збереження обличчя" Путіну

Як відзначив державний секретар США Ентоні Блінкен, заклики до перемир'я або територіальних поступів України лише грають на руку російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами "земля в обмін на мир" являтиме собою ілюзорний так званий "потьомкінський мир".

Варто додати, що протягом війни окремі країни закликали до припинення вогню на полі бою та початку діалогу між країнам. Україна, зі свого боку, неодноразово заявляла про те, що не має наміру сідати за стіл переговорів з країною-терористом, доти, доки остання не виведе повністю свої війська з тимчасово окупованих територій.

Зокрема, в жовтні 2022 року, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість будь-якого діалогу з Путіним, а союзники нашої країни тим часом обіцяли не вести переговори про Україну без України.

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