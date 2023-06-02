Цена победы России будет в сотню раз дороже помощи Украине, - Подоляк

"Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно", - написал Подоляк.

Заморозка войны и "сохранение лица" Путину

Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, призывы к перемирию или территориальным уступкам Украины лишь играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам "земля в обмен на мир" будет представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

Стоит добавить, что в течение войны отдельные страны призывали к прекращению огня на поле боя и начала диалога между странам. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла о том, что не намерена садиться за стол переговоров со страной-террористом, до тех пор, пока последняя не выведет полностью свои войска с временно оккупированных территорий.

В частности, в октябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности любого диалога с Путиным, а союзники нашей страны тем временем обещали не вести переговоры об Украине без Украины.