RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цена победы России будет в сотню раз дороже помощи Украине, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия должна полностью проиграть в войне против Украины, поскольку цена победы врага будет намного выше для мира, чем сегодняшняя помощь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно", - написал Подоляк.

Заморозка войны и "сохранение лица" Путину

Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, призывы к перемирию или территориальным уступкам Украины лишь играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам "земля в обмен на мир" будет представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

Стоит добавить, что в течение войны отдельные страны призывали к прекращению огня на поле боя и начала диалога между странам. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла о том, что не намерена садиться за стол переговоров со страной-террористом, до тех пор, пока последняя не выведет полностью свои войска с временно оккупированных территорий.

В частности, в октябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности любого диалога с Путиным, а союзники нашей страны тем временем обещали не вести переговоры об Украине без Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияОфис президента