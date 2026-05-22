Ціна падає: скільки зараз коштує полуниця та чи купують її українці

В Україні почали знижуватися ціни на місцеву полуницю. Оптова вартість ягоди відчутно впала, хоча на прилавках супермаркетів ситуація все одно поки що не дуже обнадійлива.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.
Головне:
Згідно з інформацією спеціалістів (станом на 22 травня 2026 року), впродовж поточного тижня ціни на садову суницю з місцевих господарств, яку "в народі" називають просто полуниця, почали знижуватись.
Зазначається, що ще напередодні минулих вихідних фермери відмовлялися продавати тепличну ягоду дешевше ніж 200-260 гривень за кілограм.
При цьому вже на початку поточного тижня оптові ціни в Україні знизилися на 14% - до 170-230 гривень за кілограм.
"Попри здешевлення, станом на сьогодні ці ягоди в Україні пропонуються в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року", - констатували аналітики.
Експерти розповіли, що основною причиною зниження цін на полуницю можна вважати стрімке зростання пропозиції цієї ягоди від виробників із західних областей.
Уточнюється, що її оптова вартість почала зменшуватись саме тоді, коли "південні та західні області розпочали збирання з плівкових теплиць".
При цьому попит з боку покупців - "залишається стриманим".
У результаті - в умовах жорсткої конкуренції - "садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції".
За словами фахівців, "наразі пропозиція місцевої суниці на українському ринку ще не досягла свого піку".
Повідомляється, що "більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця".
У мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" полуницю сьогодні можна придбати за ціною 234 гривні за кілограм.
Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм відбірної вагової полуниці віддати доведеться фактично 250 гривень (точна ціна - 249,90 грн/кг).
А ось у мережі "Auchan Україна" полуниця нині коштує 279 гривень за кілограм.
Отже, як бачимо, ціни на полуницю (або садову суницю) в Україні можуть сьогодні відрізнятись й залежать від конкретної торгової мережі - того чи іншого продуктового супермакету.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні різко подорожчала цибуля.
Крім того, ми розповідали, як нещодавно подешевшала молода капуста.
Читайте також, на що українці найчастіше витрачають гроші під час війни та як обирають покупки.