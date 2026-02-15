Ціна наступу РФ: розвідка Британії розкрила співвідношення втрат на війні в Україні

На деяких ділянках фронту втрати російських окупантів у 25 разів перевищують втрати українських захисників. Ситуацію на користь ЗСУ змінює масоване використання безпілотників.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар виданню Bloomberg.
За словами британського міністра, ефективність української оборони на окремих напрямках суттєво зросла. Гілі підкреслив, що зусилля України дають видимий результат, попри постійний тиск ворога.
"Кількість втрат серед росіян на кожну втрату українця на деяких ділянках лінії фронту зросла з приблизно шести до 25", - заявив очільник Міноборони Британії.
Західні чиновники пов’язують таку динаміку із насиченням фронту українськими дронами, що дозволяє прицільно знищувати живу силу та техніку ворога, мінімізуючи ризики для особового складу ЗСУ.
Джон Гілі наголосив, що хоча Росія інтенсивно вербує нових солдат, це не призводить до кількісного зростання її сил безпосередньо в зоні бойових дій.
Наразі чисельність російського угруповання стабільно тримається на позначці близько 712 000 осіб.
"Це важливе нагадування для всіх нас, що Україна перебуває під величезним тиском з боку Росії... але вони відвойовують частину території та деякі міста", - додав він.
Нагадаємо, раніше у НАТО заявили, що втрати російських військ з моменту повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1,3 млн осіб убитими та пораненими. Ця цифра виявилася навіть більшою за офіційні дані українського Генштабу.
Крім того, за даними Financial Times, Кремль стикається із серйозними труднощами у наборі нових контрактників. Попри захмарні виплати, темпи мобілізації сповільнюються, що ставить під загрозу плани російського диктатора Володимира Путіна щодо подальшого наступу.
Також стало відомо, що через дефіцит власних ресурсів Росія активно залучає іноземців до війни проти України. Зокрема, окупанти намагаються вербувати найманців з Африки та Азії, використовуючи їх у найбільш запеклих штурмах як "гарматне м'ясо".