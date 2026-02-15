Цена наступления РФ: разведка Британии раскрыла соотношение потерь на войне в Украине

Соотношение потерь на фронте

По словам британского министра, эффективность украинской обороны на отдельных направлениях существенно возросла. Гили подчеркнул, что усилия Украины дают видимый результат, несмотря на постоянное давление врага.

"Количество потерь среди россиян на каждую потерю украинца на некоторых участках линии фронта выросло с примерно шести до 25", - заявил глава Минобороны Британии.

Западные чиновники связывают такую динамику с насыщением фронта украинскими дронами, что позволяет прицельно уничтожать живую силу и технику врага, минимизируя риски для личного состава ВСУ.

Состояние российской армии

Джон Гили отметил, что хотя Россия интенсивно вербует новых солдат, это не приводит к количественному росту ее сил непосредственно в зоне боевых действий.

Сейчас численность российской группировки стабильно держится на отметке около 712 000 человек.

"Это важное напоминание для всех нас, что Украина находится под огромным давлением со стороны России... но они отвоевывают часть территории и некоторые города", - добавил он.