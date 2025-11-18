Ціна нафти Urals падає до мінімуму: у Мінфіні США кажуть, що санкції проти РФ вже діють

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що його аналіз початкового впливу санкцій на ринок показав: вони мають бажаний ефект зменшення доходів Росії шляхом зниження ціни на російську нафту, а отже, і здатності країни фінансувати свої воєнні зусилля проти України.

Двома найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія.

В аналізі OFAC йдеться, що кілька ключових сортів російської сирої нафти продаються за найнижчими за багато років цінами, і зазначається, що майже десяток великих індійських та китайських покупців російської сирої нафти оголосили про намір призупинити закупівлі на грудневі поставки.

Дані LSEG Workspace, опубліковані в понеділок, 17 листопада, показали, що еталонна нафта марки Urals, завантажена в Новоросійську, 12 листопада торгувалась за ціною 45,35 долара за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року.

Тоді Росія лише починала формувати "тіньовий флот" танкерів, щоб уникнути обмеження ціни в 60 доларів за барель, встановленого країнами "Великої сімки" в грудні 2023 року.

Санкції "вистажують військову машину Путіна"

Агентство Reuters на початку листопада повідомляло, що знижки на російську нафту порівняно з Brent зросли, оскільки великі індійські та китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі у відповідь на санкції США.

Речник Міністерства фінансів заявив, що санкції "виснажують військову машину Путіна" і міністерство "готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб припинити безглузді вбивства" в Україні, цитує агентство.