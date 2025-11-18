RU

Цена нефти Urals падает до минимума: в Минфине США говорят, что санкции против РФ действуют

Иллюстративное фото: российский нефтяной танкер (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Министерство финансов США заявляет, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сократили доходы Москвы и, вероятно, уменьшат объемы продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что его анализ первоначального влияния санкций на рынок показал: они имеют желаемый эффект уменьшения доходов России путем снижения цены на российскую нефть, а следовательно, и способности страны финансировать свои военные усилия против Украины.

Двумя крупнейшими покупателями российской нефти были Китай и Индия.

В анализе OFAC говорится, что несколько ключевых сортов российской сырой нефти продаются по самым низким за много лет ценам, и отмечается, что почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской сырой нефти объявили о намерении приостановить закупки на декабрьские поставки.

Данные LSEG Workspace, опубликованные в понедельник, 17 ноября, показали, что эталонная нефть марки Urals, загруженная в Новороссийске, 12 ноября торговалась по цене 45,35 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2023 года.

Тогда Россия только начинала формировать "теневой флот" танкеров, чтобы избежать ограничения цены в 60 долларов за баррель, установленного странами "Большой семерки" в декабре 2023 года.

Санкции "выматываю военную машину Путина"

Агентство Reuters в начале ноября сообщало, что скидки на российскую нефть по сравнению с Brent выросли, поскольку крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки в ответ на санкции США.

Представитель Министерства финансов заявил, что санкции "истощают военную машину Путина" и министерство "готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы прекратить бессмысленные убийства" в Украине, цитирует агентство.

 

 

Санкции США против нефтяных гигантов РФ

В октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл" и 36 их дочерних структур.

Санкции направлены на давление на российский энергетический сектор и ограничение доходов, которые Кремль использует для финансирования войны и поддержки экономики.

