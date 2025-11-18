ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціна нафти Urals падає до мінімуму: у Мінфіні США кажуть, що санкції проти РФ вже діють

США, Вівторок 18 листопада 2025 07:30
UA EN RU
Ціна нафти Urals падає до мінімуму: у Мінфіні США кажуть, що санкції проти РФ вже діють Ілюстративне фото: російський нафтовий танкер (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Міністерство фінансів США заявляє, що санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" вже скоротили доходи Москви та, ймовірно, зменшать обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що його аналіз початкового впливу санкцій на ринок показав: вони мають бажаний ефект зменшення доходів Росії шляхом зниження ціни на російську нафту, а отже, і здатності країни фінансувати свої воєнні зусилля проти України.

Двома найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія.

В аналізі OFAC йдеться, що кілька ключових сортів російської сирої нафти продаються за найнижчими за багато років цінами, і зазначається, що майже десяток великих індійських та китайських покупців російської сирої нафти оголосили про намір призупинити закупівлі на грудневі поставки.

Дані LSEG Workspace, опубліковані в понеділок, 17 листопада, показали, що еталонна нафта марки Urals, завантажена в Новоросійську, 12 листопада торгувалась за ціною 45,35 долара за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року.

Тоді Росія лише починала формувати "тіньовий флот" танкерів, щоб уникнути обмеження ціни в 60 доларів за барель, встановленого країнами "Великої сімки" в грудні 2023 року.

Санкції "вистажують військову машину Путіна"

Агентство Reuters на початку листопада повідомляло, що знижки на російську нафту порівняно з Brent зросли, оскільки великі індійські та китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі у відповідь на санкції США.

Речник Міністерства фінансів заявив, що санкції "виснажують військову машину Путіна" і міністерство "готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб припинити безглузді вбивства" в Україні, цитує агентство.

Санкції США проти нафтових гігантів РФ

У жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл" та 36 їхніх дочірніх структур.

Санкції спрямовані на тиск на російський енергетичний сектор та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни і підтримки економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Нефть Санкції проти Росії
Новини
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського